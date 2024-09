Inicia septiembre mes de la Biblia; llaman a hacer vida la palabra de Dios

Monseñor Luis Carlos Lerma, párroco de la Catedral Metropolitana de Chihuahua exhortó a los feligreses a vivir la palabra de Dios para que viviendola sean felices, a la vez que recomendó a las familias a realizar la entronización de la Biblia en un lugar preferente en su hogar, ello, durante septiembre, que ha sido determinado como el mes de la Biblia porque el 30 de septiembre de festeja a San Jerónimo, uno de los padres de la iglesia y quien se dedicó al estudio de la Sagrada Escritura.

Este domingo, en la primera lectura Dios pide a su pueblo que escuche los mandatos, porque seguirlo es vida. “Los mandamientos de la Ley de Dios no es para cortarnos la libertad, es todo lo contrario, yo no conozco a nadie que alguien que haya matado una persona diga que está bien”.

Monseñor Lerma destacó que los mandamientos son para que las personas sean íntegramente felices, por lo que exhortó a vivirlos y hacerlos suyos.

En la segunda lectura se reflexionó acerca de aceptar la esencia de la vida cristiana y que le encarnen, por lo que monseñor dijo que la palabra es para vivirla.

En el evangelio de San Marcos se pide que no se dejen de lado los mandamientos de Dios., monseñor Lerma señaló que lo que mancha al hombre no es lo que come, sino lo que sale del corazón, porque de ahí salen las maldades que afectan a todos y ponen en riesgo su salvación.

Durante la oración comunitaria se pidió por la iglesia, por los hogares chihuahuenses para que el Señor los proteja, además por el alma de los difuntos y por quienes acuden cada domingo a la santa misa.

Al ser el primer domingo del mes de agosto alentó a los miembros de los grupos con expresión diocesana a seguir unidos a Jesús y haciendo vida los mandamientos, entre los grupos estuvieron la Adoración Nocturna Mexicana, Adoradores Laicos, Agrupación de Esposas Cristianas, Cáritas Diocesana, Caballeros de Colón, Centro San José, Colegio Biblico Apostolico, Coro Diocesano, Movimiento de Cursillos de Cristiandad.

Además de Encuentro Matrimonial Mundial,, Escuela de la Cruz, Movimiento Fe y Luz, Grupo de Oración Reina de la Paz, Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, Legión de María, Movimiento de Renovación de Vida Matrimonial, Movimiento Familiar Cristano, Mujeres al pie de la Cruz, Pastoral Diocesana de Música, Pequeños Hermanos de María, Renovación Cristiana Católica del Espíritu Santo, Retrobay, Talleres de Oración y Vida, Asociación del Santísimo de la Divina Providencia, Familias Unidas en Cristo, Movimiento de Plateros y Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia.