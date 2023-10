Joven chihuahuense se lleva la corona del “Miss Falls Internacional México”

La joven chihuahuense Lizzeth Carbajal ganó la corona “Miss Falls Internacional México”, evento que tuvo lugar en el estado de Veracruz y ahora se prepara para representar a su país a nivel mundial, del 21 al 26 de febrero del 2024, siendo Paraguay la sede de este concurso de belleza.

Emocionada por este triunfo en su vida y trayectoria en el mundo de las pasarelas la joven, de 25 años, expresó: “El pasado 28 de octubre fui coronada como Miss Falls internacional México, tuvimos una semana en el estado de Veracruz de trabajo duro y constante y creo que mi perseverancia se vio reflejada aquí”.

“Viví una muy linda experiencia al lado de mis compañeras, siempre todas apoyándonos y formando un equipo que creo que eso es un punto importante, saber que arriba estamos en una competencia, pero abajo somos compañeras y me llevo un cachito de ellas en mí, todas somos y fuimos ganadoras desde el momento que llegamos hasta aquí, así que yo deseo que la vida les dé todo lo que su corazón anhela.

“Les puedo decir a todas las niñas y jóvenes que nunca dejen de soñar, que si tienen un sueño vayan tras de él, no importa las veces que se caigan en el intento, siempre luchen porque no saben cuándo la vida las sorprenderá y lo más importante que nunca perdamos la humildad.

“La etapa que más me gustaba era la de preguntas porque es cuando se puede generar un impacto en la sociedad porque no gano nada con ser bonita si no puedo ayudar a alguien, quiero dejar huella con lo mucho, o poquito que pueda aportar.

Foto: Cortesía | Lizzeth Carbajal

“Como ganadora quiero seguir haciendo mi labor social acompañada de mi directora Seleni Rivera, no me gusta publicar las cosas que hago respecto a esto porque siento que esto lo tienes que dar de corazón porque te nace y no para ganar likes en redes sociales, también debo continuar preparándome tanto en pasarela como en mi manera de expresarme, seguir haciendo ejercicio.

“Por último, quiero darle las gracias a todas las personas que siempre estuvieron apoyándome y creyendo siempre en mí, mi familia es un punto clave de todo esto.

“También al pueblo que me vio crecer, Manuel Benavides, y me encantaría seguir promoviendo el turismo ahí ya que es un municipio que les va encantar, de hecho ahorita se están llevando a cabo las fiestas patronales, las cuales terminan este 5 de noviembre.

“Parte de mi triunfo también se lo debo a Jazmín XV Años por llevar a cabo el traje típico estilizado, el cual es representativo para nosotros los mexicanos; a Betty Cárdenas por los maquillajes tan bonitos y Franco Carrasco Neri por las fotos que nos hacían destacar”, expresó Lizzeth Carbajal súper orgullosa.

FRASE

“Quiero que mi gente se sienta orgullosa de este título que vamos a portar a nivel internacional y me gustaría pedir el apoyo a nuestra gobernadora, Maru Campos”