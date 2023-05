Jóvenes abarrotan el Palenque por el concierto de Junior H; restringen acceso a medios

Este sábado se presentó en el Palenque de la Feria Santa Rita Junior H, a donde asistieron miles de jóvenes a disfrutar del concierto, sin embargo, ahora no hubo acceso a los medios de comunicación para que se diera cobertura de este octavo show.

Roel Jiménez, encargado de dar las acreditaciones y acceso a la prensa la cual se aboca en dar los pormenores que acontecieron en cada espectáculo en el Palenque, dio a conocer que la plataforma Don Boletón fue quien le informó que no había boletos para la prensa.

Ante lo mencionado, El Heraldo de Chihuahua sólo hizo un recorrido al exterior del centro de espectáculos donde se pudo apreciar que la mayoría de los asistentes que estaban haciendo fila para poder entrar al Palenque eran jóvenes de 18 años.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo Chihuahua

De igual forma, algunos de ellos se encontraban sin boleto para poder ver a la estrella del momento, quien se encuentra ocupando los primeros puestos de popularidad de las listas de canciones más escuchadas, al no tener su ticket, estaban preguntando quién vendía.

Este medio de comunicación habló con algunos de los interesados en conseguir un boleto de último momento, quienes expresaron: "cuando intenté comprarlo ya se habían agotado y vine con la esperanza de ver si alguien de último momento no entraba y me pudiera vender su acceso, aunque no soy el único, ya vi que hay otros, igual que yo, preguntando quién vendía”.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo Chihuahua

Asimismo, se le cuestionó que cuánto estarían dispuestos a pagar por el boleto: “lo que fuera”, “Estoy dispuesto a pagar el doble del boleto VIP”.

Es de recordar que Junior H fue el primero en la cartelera de los artistas del Palenque en tener “sold out” y teniendo los costos más caros para disfrutar de su concierto, el valor de la zona VIP era de $3,735.00, según información que tenía la plataforma de Don Boletón.

Después de hacer un recorrido alrededor del Palenque este medio se retiró al observar que ya habían entrado las miles de personas a disfrutar del concierto, y escuchar el audio anunciando la entrada del cantante aproximadamente a las 12:30 de la noche.