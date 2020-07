¿La ropa usada son fuente de propagación de Covid-19? checa el dato

Debido a los bajos costos que ofrecen, los tianguis son una opción para economizar al momento e comprar diversos artículos y prendas de vestir, estas últimas las más solicitadas por miles de personas que acuden a los más de 48 tianguis o bazares que se establecen alrededor de la ciudad según datos arrojados por la Subdirección de Gobernación en el 2018.

Comprar ropa en tianguis o bazares representa un riesgo para la salud, afirman médicos, ya que las prendas provenientes de pacas puede estar contaminada con agentes biológicos como virus, bacterias y hongos que provocan enfermedades en los seres humanos tales como tiña y dermatitis agregando que puede estar infestada de ácaros los cuales provocan escabiasis, mejor conocida como sarna, enfermedad muy contagiosa al igual que los piojos que también anidan en las costuras de prendas de paca y resaltan, no toda la ropa que venden en estos lugares es “usada” y aquí el problema puede radicar en que esta tratada con químicos que afectan la piel en personas susceptibles.





Recomendaciones

Ante la necesidad de muchas personas de vender o comprar ropa usada, profesionales de la salud emiten las siguientes recomendaciones:

No probarse las prendas hasta lavarlas con agua y jabón

Las chamarras depositarlas en bolsa de plástico durante tres días y dejarlas expuestas al sol para su secado

No comprar ropa interior usada

Especialistas opinan





DR. NORMANDO ABEL NÚÑEZ BELTRÁN, MÉDICO GENERAL

En cuanto a los riesgos para la salud al adquirir ropa usada o de segunda en los tianguis pueden ser los siguientes: la ropa puede estar contaminada por agentes biológicos como virus, bacterias y hongos y ocasionar infecciones en la piel al usar estas prendas o puede estar infestada por insectos como piojo, chinches, o ácaros, que producen comezón o lesiones por rascado complicándose con infecciones como impétigo que producen secreción purulenta.

Ante la necesidad de usar estas prendas, la manera de prevenir infecciones es la buena revisión al comprar y antes de usarlas deberán lavarse con agua y detergente y ser expuestas al sol para su secado.

DR. ROBERTO SANTILLANES, MÉDICO GENERAL

El problema de la ropa que venden en los tianguis, que es ropa de segunda que no sabemos de dónde viene o como la guardan, hay veces que compran contenedores de ropa usada que no la lavan y el problema es que vine contaminada con ácaros, pulgas, garrapatas y todos esos animales nos pueden dar muchas enfermedades posteriores como rickettsiosis; hay ropa contaminada por animales tan pequeños que no los podemos ver y no nos damos cuenta hasta que no nos probamos la prenda y aun así aunque la laven no queda totalmente limpia además de que ahorita con la contingencia no se debe andar en bazares o tianguis donde se junta la gente y rompen la sana distancia y es más fácil que se contaminen

La ropa puede guardar una carga viral por covid-19, también es importante que no estemos en contacto con ella hasta saber que está bien descontaminada por eso no se recomienda comprar ese tipo de prendas de segunda o usada y menos en la calle.