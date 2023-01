¡Llegaron las reinas magas! Modelos conocen el proceso de la producción de la rosca de reyes

En varios países, entre ellos México, este día se celebra la llegada de los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes buscaron al rey de reyes Jesús de Nazaret para darle algunos regalos como oro, incienso y mirra; en esta ocasión los reyes son reinas y se llaman: Cynthia Manríquez, Ashley Martínez, Ingrid Rojas, Karla López y Kendra Sáenz, modelos de la agencia Authentic, quienes se presentaron en una panadería para conocer el proceso de la producción de la rosca de reyes y hablaron para este medio sobre su trayectoria y proyectos profesionales para el 2023.

La finalidad de la rosca de reyes es que los presentes corten su propio pedazo de la rosca, y a las personas que les toque el muñeco tienen el compromiso de hacer una fiesta o reunión y poner los tamales para el 2 de febrero, Día de la Candelaria, las jóvenes, quienes ya cuentan con vasta experiencia en el mundo de las pasarelas, llegaron a la panadería Geryal, quien cuenta con 30 años de tradición en la ciudad, y que se ubica en la colonia Santo Niño, donde la producción de este producto se hace en abundantes cantidades, así como en diversas ciudades del mundo.

Para los cristianos, la forma ovalada de la rosca representa el círculo infinito del amor a Dios, asimismo, las frutas secas cristalizadas que adornan el pan, simbolizan las joyas incrustadas en las coronas de los Reyes Magos, el muñeco escondido, representa al Niño Jesús. Las Reinas Magas te desean lo mejor y suerte al disfrutar tu porción de la rosca.

Ingrid Rojas, 15 años

“A mis 8 años fue cuando entré al modelaje, sin embargo, por cuestiones de la escuela lo tuve que dejar, pero volví el año pasado, iniciando de nuevo de cero, hoy en día estoy en la preparatoria en segundo semestre, y a futuro deseo trabajar para marcas internacionales como Versace, Prada, Dior, pero actualmente me gusta estar en las pasarelas y fotografía, que es mi fuerte, me gusta ser el centro de atención por mi trabajo.

“Ya algunas personas me identifican y me han pedido que me tome fotos con ellas, eso indica que tu trabajo va en buen camino y proyectas lo que busca una modelo; asimismo, ahora las agencias que se han abierto a recibir a todo tipo de cuerpo, en mi caso yo estoy un poquito bajita, pero en la agencia donde estoy no tiene importancia porque todo cuerpo vale y te enseñan a proyectar tu imagen, sentirse segura de uno mismo, y al final sacan a la modelo que trae uno dentro, y sobre todo los maestros te dan seguridad”, confesó la jovencita Ingrid Rojas, quien se encuentra registrada en Facebook con ese mismo nombre.

Karla López, 32 años

Empresaria que cuenta con un spa para puras mujeres, “inicié en el modelaje a los 18 años, siempre me ha encantado, uno de mis primeros concursos fue en Baja California, y combino estas dos carreras ya que una va tomada de la otra, la belleza está presente en ambas, por lo cual el negocio, donde estoy asociada con otras personas, pues me facilita para poder cumplir con mis obligaciones de modelo.

“Siempre les digo a las personas que cualquier sueño que tengan que se animen a cumplirlo, porque después se frustran, así que cualquier mujer que desee ser modelo que luche por demostrar que tiene esa cualidad, se sorprenderán. A los Reyes Magos les quiero pedir mucha paz para el mundo, y que sea un año maravilloso para todos”, dio a conocer.

Ashley Martínez, 25 años

“Antes era muy insegura de mí misma, sin embargo, ahora como modelo, profesión en la cual tengo 3 años, me ayudó a quitarme esa inseguridad, ser más abierta socialmente, hablar en público, formando en mí un amor propio que no tenía, mi primer desfile fue en ExpoBoda, evento que me dejó marcada positivamente ya que había cientos de personas, y nos vistieron con vestidos de novia y quinceañeras.

“Estoy tomando clases de modelaje actual, típico, donde aprendemos a modelar diversos outfits, también nos enseñan a maquillarnos, siento que el que dominó ya más es la pasarela, ya que al principio tenía bastantes nervios, sin embargo, el tiempo y la experiencia han sido mis mejores aliados, ahora como reina maga es una vivencia más, deseando éxito a todas las personas y a mi familia, y ahora que me voy a graduar de Gastronomía se viene una carrera muy padre, ya que me iré a vivir a Puerto Vallarta, pero si dejar de lado el modelaje”, indicó la joven, la cual pueden encontrarla en Facebook como Ashley Martinez.

Kendra Sáenz, 19 años

Estudiante de Médico Cirujano en la Universidad Autónoma de Chihuahua: “No planeaba ser modelo, sin embargo, una amiga me ofreció un curso y dije que sí, descubriendo así una parte de mí que no conocía y que me ha enamorado esta faceta en la cual ya voy a cumplir dos años en esta profesión y todo lo que conlleva, es una gran experiencia y el conocer a las niñas también en este mundo del modelaje quienes me ha comentado que desean ser como yo, y claro que eso es algo que te levanta el ego”, expresó.

“Mi familia encantada y siempre me ha apoyado en esta decisión, me acompaña a los eventos en los que participo, de igual forma mis compañeros y compañeras de escuela al principio se les hacía raro que una estudiante de medicina compaginara su tiempo con el modelaje, actualmente también cuento con su respaldo; y hoy en este día de los Reyes Magos les voy a pedir mucho trabajo y bendiciones para la gente, para quienes deseen seguirme me pueden encontrar como Kendra Sáenz en todas mis redes sociales”, finalizó.

Cynthia Manríquez, 19 años

Sus inicios como modelo se remontan hace dos años, tiempo en que entró a la agencia, “siempre me llamó la atención las pasarelas, una de mis maestras de la secundaria me comentaba que podía incursionar en este ambiente, ya he participado en algunos eventos como ExpoBoda, de Catrinas en septiembre, entre otras más; dejándome una gran satisfacción, estas experiencias han logrado que me desenvuelva más”, señaló.

La estudiante de diseñadora de modas indicó que hace poco participó en un concurso de la escuela dejándole un gran sabor de boca al ver que el tiempo invertido en las pasarelas ha rendido frutos; de igual forma quedó fascinada ante el proceso de la rosca de reyes, si deseas saber más de esta joven modelo síguela en sus redes sociales en Facebook como Cynthia P. Manríquez e Instagram cynthia_manriquez, donde encontrarás varias imágenes usando diversos outfits para modelar.

DATO:

Si te toca el muñequito recuerda que la tradición es hacer un convivio y poner los tamales para el 2 de febrero, Día de la Candelaria