Manuel Martínez promociona su álbum “Botella cerrada”

Manuel Martínez “La Voz del Norte” continúa promocionando su último álbum “Botella cerrada”, donde se encuentran temas como: Mujer de cantina, Por todo y por nada, Te brindo mi muerte, Tu propio amor, Échale veneno al vino, La güerita de Chihuahua, entre otras más que ya se pueden escuchar en la plataforma de YouTube.

El cantante de música norteño y ranchero se prepara para festejar 50 años de carrera artística, quien tiene una discografía compuesta de 15 discos, asimismo, ha participado en cuatro películas, dirigidas por Silvano Pineda, compositor del último material discográfico y Lino Arredondo. Ha participado en programas de televisión a nivel nacional como lo son: “Voces de Corralejo”, “Graba tu Talento”, “Club del Hogar”, “Alegría de Medio Día”, “Bolero Mexicano”, por hablar de algunos.

“El Diablo y yo” tema que identifica a Manuel Martínez en sus presentaciones es de corte festivo que se desprende de su primer LP, de igual manera se grabaron los track: “Yo soy y qué” “Corrí y lloré” y “Todavía me acuerdo de ti”, composiciones que después se harían éxitos con grupos reconocidos como lo son “Conjunto Primavera”, “Huracanes del Norte”, entre otros.

“Dios me ha regalado lo que más me gusta hacer: cantar, yo soñé de chiquillo con tener un disco, hoy tengo varios, por lo cual mi carrera me ha dejado una gran satisfacción que hasta el momento todavía me permite cantar para mi público quien siempre me ha apoyado durante esta trayectoria y al final de cuentas ellos son los mejores jueces de uno y el que decide quién se queda y quién se va”, informó.

FRASE: “Ahora con la modalidad de los duetos me gustaría hacer uno con mi gran amigo Lorenzo de Monteclaro”