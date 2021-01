Marcas mexicanas se unen para promover la importancia del consumo local

La crisis generada por la pandemia de Covid-19 ha provocado el cierre de forma definitiva de más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas en las que trabajaban casi tres millones de personas, según cifras otorgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para impedir que más negocios sigan desapareciendo y como parte de una experiencia propia, las emprendedoras Lucía Martínez Ostos de Troquer, un e-commerce de venta de segunda mano y Paulina Gil de Artífice, una galería de arte, hacen un llamado para consumir producto local y apoyar a las empresas mexicanas con ello a las familias que están perjudicadas.

“Estamos convencidos que cualquier acción por pequeña que sea hace la diferencia y cada vez que consumes producto local contribuyes al trabajo en comunidad, al consumo consciente, honras nuestra cultura a través de nuestros productos, y, aún mejor, contagias el amor local”, comentó Lucía.

Desde que comenzó la pandemia, nació este llamado a la sociedad y actualmente ya son 23 marcas mexicanas de diferentes ámbitos, desde cafeterías, galerías de arte, diseño, hasta moda, que forman parte de este movimiento.

La idea es que cuando se compre algo local en línea las personas puedan postearlo en sus redes sociales con el hashtag #contagiaamorlocal, para que se haga viral “con esto de las redes sociales estamos llegando muy lejos y si yo subo una foto etiquetando la marca y poniendo el hashtag y si un amigo mío la ve y no sabía que esa marca existe, ira a su perfil y vera todo lo que hay y así, se pasa la voz”, explicó Paola a El Sol de México.

Lucía añadió, que entre más empresas se unan y se multiplique el apoyo por parte del consumidor, estas marcas sobrevivirán “estas empresas locales, de nuestro país, de nuestro barrio, son los que nos hacen únicos y lo que nos hace sentir en casa. Que sigan existiendo, depende de todos nosotros. Si queremos que sigan está en nuestras manos”.

Por su parte, la curadora de arte, hizo énfasis en que no sólo se trata del consumo, “sino que con el apoyo de comprar local, estamos beneficiando a que los empleos que generan estas empresas, no se pierdan y que las familias que hay detrás de cada uno, sigan teniendo un sostén no sólo económico, sino de bienestar”.

Sobre los resultados que se han obtenido con la campaña, es que desde su inicio, hasta los primeros días de enero el hashtag de #contagiaamorlocal se ha hecho viral más de 150 mil veces tan sólo en posts fijos de Instagram.