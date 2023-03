María José regresa con su gira 2023 y música nueva

En reunión informativa con diversos medios de comunicación de la capital, la cantante internacional María José se enlazó virtualmente a la conferencia para dar a conocer detalles de su concierto que se llevará a cabo este próximo 25 de marzo en la Arena Corner Sport, donde interpretará lo más reciente de su producción y algunos de sus éxitos que la han colocado en los primeros lugares de popularidad en diversas plataformas musicales.

Para los seguidores de “La Josa”, como le dicen miles de sus fans, pueden comprar sus boletos en la plataforma eticket.mx, siendo sus costos: VIP $2,080.00, Oro $1,850.00, Bronce $1,560.00, General 1 $985.00, y General 2 $695.00. Es de señalar que las puertas del centro de espectáculos donde se desarrollará el concierto se abrirán a las 9 de la noche para que el público pueda entrar al recinto.

La vocalista regresó este 2023 con nueva música, gira renovada y abarrotando los escenarios en cada una de sus presentaciones con su tour “La Gira 2023”, no sólo trae una nueva etapa conceptual de la cantante, sino también en cada uno de sus show está promocionando su reciente material “Libertad”, lanzamiento que seguramente su público ya logró escuchar por completo; un disco donde reversiona éxitos de grandes autores como:

Armando Manzanero con la melodía “Dime”, de igual forma Camilo Sesto “Culpable o inocente” canción que se la proporcionó a Lucía Méndez; y Marco Antonio Solís “Arrepentida y sola”, este último tema que fue un hit con “La Dama de Hierro” Marisela, y ahora con la voz de María José volverá a resurgir exitosamente; asimismo, a pocos días de lanzar el video en YouTube de “La loca”, la canción ya cuenta con más de tres millones de vistas.

Ante el cuestionamiento que si haría una colaboración con algún cantante del regional mexicano, dijo que le encantaría, “México cuenta con una variedad infinita de música, ya tuve la oportunidad de hacerlo con Espinoza Paz, así como con otros géneros, pero me encanta Julión Álvarez, Carín León, Christian Nodal, la Banda MS, me fascinaría.

Da mensaje por el Día Internacional de la Mujer

Por otra parte, este medio de comunicación preguntó si deseaba dar algún mensaje por el Día Internacional de la Mujer y sobre todo a las mujeres cantantes: “el Día de la Mujer, en mi punto de vista, yo soy feminista, mi marido es feminista, mi familia es feminista, a que se refiere esto, que somos una familia que empodera a la mujer y que le da las herramientas para que las alas de cada mujer de esta familia crezcan más y sepan cómo usarlas para volar alto y largo.

“La mujer se tiene que celebrar todos los días, igual que el hombre, o sea el ser humano se tiene que celebrar todos los días, estamos vivos, pero el Día de la Mujer se conmemora de alguna forma a todas las caídas, a las mujeres que en su momento no las dejaron estudiar, fueron pisoteadas, grandes científicas que no les dieron su nombre en algún premio Nobel y se lo colgó alguien más.

“El Día de la Mujer es para reflexionar, de levantar la voz, y yo siento muchas veces a estas mujeres que van por la calle, que no lo comparto, pero lo entiendo, van destruyendo todo a su paso, porque entiendo el dolor de perder a una hija, o de perder a una madre, tal vez si me sucediera a mí, y no me hacen caso, yo también si tuviera que tener que romper fronteras y paredes para ser escuchada lo haría, obviamente sin dañar a nadie, pero sí tenemos una voz las mujeres que tenemos que ser escuchas, tenemos mucho que hacer, un gran recorrido, sobre todo en educación en nuestro país, para que todos seamos ciudadanos del mundo sin importar el género, unirnos en una hermandad sin género, nos tenemos que apoyar”, finalizó.

Dato: “La Josa” estará presentando su concierto en la Arena Corner Sport este próximo 25 de marzo, con lo mejor en tecnología