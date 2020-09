Más propensas a padecer cáncer de mama, mujeres norteñas

El consumo de comidas frías con exceso de conservadores y comidas rápidas se consideran entre los factores de riesgo a desarrollar cáncer de mama, la mujer norteña es más propensa a sufrir esta patología por la influencia norteamericana en cuestión alimenticia, afirma el doctor Rodvick Bueno, presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Chihuahua.



Según cifras del Registro Estatal de Cáncer de la Mujer en el estado se incluye al IMSS, ISSSTE, Servicios de Salud, Ichisal, Seguro Popular y población abierta, durante el año 2018 se registraron 757 casos de cáncer de mama y en los primeros meses del 2019, 239 mujeres habían sido diagnosticadas; los municipios de mayor incidencia son Juárez y Chihuahua.

El mayor número de casos de cáncer de mama ocurre en personas de 50 a 59 años de edad, pero también hay casos, aunque con menor incidencia, de mujeres entre 15 a 29 años de edad, la detección temprana de esta patología es vital, dicen ginecólogos, quienes destacan que Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Sinaloa están entre los 10 estados con mayor índice de casos diagnosticados por debajo de Ciudad de México, Veracruz y Jalisco y superando a Coahuila y Oaxaca.

El doctor Bueno afirma que el cáncer de mama y cáncer cervicouterino son enfermedades que ocupan primeros lugares en cuanto a índice de mortalidad y los estados al norte del país hablando a nivel nacional tienen una incidencia de entre 12 mil y 13 mil casos nuevos por cada año, es decir que las norteñas tienen más prevalencia o están más predispuestas a contraer cáncer de mama, por diferentes factores entre ellos el tipo de alimentación, que es semejante a los estados del norte de américa.

Agregó que en relación a la incidencia, el cáncer de mama ha sobrepasado el cáncer cervicouterino precisamente por los factores comentados, pero no se debe descuidar ninguna de las dos detecciones.

Por parte, el doctor Óscar Salcido, médico ginecólogo, comenta la importancia de la autoexploración, “si se detectaron una anomalía deben acudir al médico independientemente de lo que está pasando con la contingencia”.

Los ginecólogos agregan que mujeres que en la actualidad reciben un diagnóstico de cáncer de seno pueden tener un mejor pronóstico que hace algunas décadas, ya que los tratamientos han mejorado con el pasar del tiempo.

“Tengo dos hijos, durante el último embarazo comenzaron las complicaciones, me alivié de mi hijo y empezaron las complicaciones médicas y de ahí no he parado con los médicos”.

“Durante la contingencia tuve mi última quimioterapia cuando recién comenzó la crisis sanitaria, son procesos que no se puedes detener porque tu enfermedad empeora o lo poco que ya ha avanzado te retrocede”.

“El médico siempre me lo decía que el 70% de la efectividad del tratamiento va a ser tu actitud y el otro 30% lo vamos a hacer con medicamentos, pero si tú realmente como paciente dices me va afectar… entonces te afecta”.

“También di positiva a Covid-19, la actitud realmente es la que saca adelante. No sólo está la pandemia del Covid, la más longeva es el cáncer y seguimos aprendiendo mucha gente con ella y cada día el aumento de los casos incrementa se mueren más mujeres de cáncer de mama y cervicouterino que de Covid 19”.