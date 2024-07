Chihuahua da la bienvenida a SHEIN: Descubre la Nueva Pop-Up Store

Chihuahua ha sido elegido por SHEIN como el segundo estado del año en el que abre las puertas de su pop-up store para llevar a todos los chihuahuenses las últimas tendencias de moda y belleza que la marca ofrece en línea.

Del 18 al 21 de julio, de 12pm a 8pm, el Fashion Mall Chihuahua , será el escenario de esta emocionante experiencia, en el que los visitantes podrán encontrar una amplia gama de productos que incluyen:

Los invitados podrán conocer de cerca la marca, comprobar la calidad de sus diseños, materiales | Foto: Cortesía Shein

Colección SHEIN X Samadhi

Ropa de mujer en talla regular y curvy

Ropa de hombre

Ropa para niños y bebés

Accesorios para mascotas

Zapatos y accesorios

Con el objetivo de llegar a más personas de México y conectar directamente con los clientes, los invitados podrán conocer de cerca la marca, comprobar la calidad de sus diseños, materiales y probarse las prendas que se han seleccionado especialmente para ellos.

También tendrán la iniciativa "The Next Cycle", un programa dedicado a la recolección y reciclaje de ropa usada | Foto: Cortesía Shein

Por primera vez, la pop-up store ofrecerá maquillaje que ofrece una amplia gama de productos para todos los gustos y estilos. Desde bases y correctores hasta sombras de ojos y lápices labiales, SHEIN proporcionará todo lo necesario para crear looks impresionantes para cualquier ocasión.

Como parte del programa de sustentabilidad de SHEIN, la pop-up store también tendrá la iniciativa "The Next Cycle", un programa dedicado a la recolección y reciclaje de ropa usada, en el durante los tres días los asistentes podrán participar en este esfuerzo llevando las prendas que ya no utilizan, la cual posteriormente, será clasificada en buen estado para lavarla y ser donadas a distintas fundaciones , mientras que las prendas no aptas para donación serán recicladas para crear nuevas fibras y telas.

Podrán llevar prendas que ya no utilizan, para ser clasificadas en buen estado, lavarlas y ser donadas a distintas fundaciones | Foto: Cortesía Shein

SHEIN te invita a visitar la nueva y emocionante pop-up store en Chihuahua y formar parte de esta experiencia única de compras y sostenibilidad. Conoce y experimenta de primera mano la amplia gama de productos que hay para ofrecer.

Para más información, visite nuestro sitio web o conoce más en nuestras redes sociales. @shein_mex #meetSHEIN #SHEINMXTOUR