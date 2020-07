Cynthia Buttenklepper busca crear comunidad con Landscapes

A raíz de la situación que estamos viviendo, la industria de la moda se tornó 100% al mundo digital, por lo que los diseñadores tuvieron que reinventarse y hacerle honor a su profesión, crear nuevas formas para seguir vigentes y sobrevivir al cambio.

La diseñadora mexicana Cynthia Buttenklepper, presentó en la última edición presencial del Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City (septiembre-octubre), su colección primavera- verano Landscapes, que salió a la venta en plena pandemia del coronavirus con una campaña digital que retrata el contexto actual, el resguardo en casa.

Moda Prada colabora con múltiples artistas en su nueva colección

“Esta campaña surgió porque nosotros tenemos que sacar la nueva colección a la venta a finales de marzo principios de abril, justo cuando empezó el tema de la pandemia, y una de las cosas que quedaron pendientes de la colección fue la campaña de lanzamiento, entonces la idea era impulsar la venta digital pero de una forma que generara empatía con nuestros clientes”, contó la creativa a El Sol de México.

La marca homónima buscó adaptar la comunicación y hacerle frente a la realidad de una manera más ligera: transformando la inspiración de los paisajes urbanos de Japón, al Landscape desde casa, bajo el conceptodress to feel good, la cual te motiva a arreglarte para sentirte mejor.

“Mantenerme activa ha sido clave para no volverme loca durante todo esto, han sido meses de buscar y buscar maneras de seguir trabajando y hacer los días un poco más ligeros. Landscapes from home es una experimento creativo de comunidad, es auténtica, divertida y se relaciona completamente con lo que estamos viviendo”.

La campaña consistió en invitar a 11 clientas leales que se han convertido en amigas de la marca, mujeres interesadas en apoyar y generar comunidad localmente, representando en sí mismas la versatilidad y diversidad, que siempre ha caracterizado a la firma mexicana.

La realización de ésta fue con el envío cámaras desechables, junto con piezas de la colección, en las que se les pidió tomarse una foto que capturará cómo pasan el confinamiento desde su hogar. El resultado de las fotos, es una dirección completamente libre y orgánica, ya que las chicas se hicieron cargo el styling, el makeup, el set, el arte, y la foto desde su hogar, por lo que cada fotografía refleja la originalidad y personalidad de cada una.

“Se nos ocurrió hacer fotografías con gente usando nuestras prendas durante la cuarentena, queríamos documentar esta experiencia que nunca vamos a olvidar. Al principio fue queríamos hacer una campaña social y después la convertimos en algo más, como de comunidad con nuestros clientes”.

Cortesía: Cynthia Buttenklepper

Ilse Salas, Tessa Ia, Irene Azuela, Ana Victoria García, Marion Sosa, Miriam Torres, Fabiola Zamora, Andrea Galván, Terie Marie, Gracinha Cabrera, y la diseñadora de la marca Cynthia Buttenklepper, son las que participaron en la campaña, y se retrataron para hacer sus actividades cotidianas desde “los paisajes” de su casa, como por ejemplo: bailando en la sala, haciendo home office, tomando un cóctel, leyendo un libro, armando un rompecabezas o jugando con sus hijos.

“Son amigas y colaboradoras de la marca que siempre han estado con nosotros, mujeres que reflejan nuestro ADN, también quise generar una especie de comunidad, que a través de las fotografías se muestren los diferentes estilos de las clientas e inclusión, estamos en una época donde necesitamos unirnos, apoyarnos, para mi es muy importante generar mensajes positivos”.

La diseñadora desde el 2016 generó una nueva formula en sus diseños y en está colección no fue la excepción “la firma se ha dedicado a hacer prendas atemporales, para que se puedan usar año tras año y que no dependan de una temporada o tendencia”. Enfocada en esta filosofía, la nueva colección es ligera, con telas de algodón en colores neutros y claros, piezas oversize como un camisón rojo, una blusa-vestido y un traje blanco de dos piezas inspirado en los 80.

Fabiola Zamora posó desde su comedor

Desde su punto de vista, Cynthia compartió como ha vivido el confinamiento, “el primer mes personal y profesionalmente fue difícil, me angustié como muchas personas, pero lo importante fue que no pare, tengo la fortuna de tener la oficina en casa, entonces estuve activa, mi rutina no cambió, lo único que reforcé fue la organización y planeación con mi equipo de trabajo”.

Una de las cosas positivas que le dejó la crisis sanitaria a Buttenklepper fue que impulsó las ventas oline, ya que la firma se caracteriza por ofrecer una experiencia más personal a la hora de las compras, por lo que las clientas se dan cita en el showroom para elegir de mejor manera sus prendas, “la verdad es que dentro de las cosas positivas de todo esto es impulsar la venta online, ha sido una gran oportunidad, a México le faltaba mucha madurez en este aspecto y ahora nos estamos levantando en este tema”.

CONOCE A CYNTHIA BUTTENKLEPPER

Cynthia Büttenklepper nace en Ensenada, Baja California, México en 1984. Es egresada de la carrera de Diseño de Moda y Textil con especialización en Fashion Styling del Instituto Europeo di Design en Barcelona.

Andrea Galván compartió que en este confinamiento dedicó tiempo a la lectura

Después de trabajar durante dos años como diseñadora y estilista en Barcelona y Estambul, regresa a México y en 2011 funda la marca que lleva su nombre.

En 2018 se unió a la lista de talentosos diseñadores que han dejado el nombre de la moda mexicana en alto, convirtiéndose en ganadora de “Vogue Who’s On Next 2018”.

Después de 9 años en el panorama de la moda en México, Cynthia ha formado parte de las principales plataformas y publicaciones de moda en nuestro país, y hoy en día es una de las marcas referentes del diseño contemporáneo.

Moda La tendencia denim ha apostado por ser eco-friendly

Círculos Tips para afrontar la canícula