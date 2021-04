El verano debe ser elegante: Martha Debayle

Para la conductora y diseñadora Martha Debayle, vestirse en verano no significa perder el estilo y la elegancia, sino que hay que matenerse frescos con todo el glamour. Así lo demuestra en su más reciente colección Martha Debayle x Ivonne Spring/Summer 21.

“Te voy a decir una cosa: A mí no me gusta la ropa de verano, y dije, hay que hacer una colección de verano con la que no te veas desordenada, encuerada, sudada, desnuda… Hay varias formas de llevar el verano con elegancia sotifisticación y dignidad”.

La línea se compone de 56 prendas y está inspirada en los años 60. Con ella, Debayle invita a las personas a volver a divertirse y brillar tras un largo confinamiento por la pandemia. “Crear esta colección significa dar la bienvenida a todos los hombres y mujeres a un nuevo estado de ánimo, para volvernos a vestir, salir sintiéndonos espectaculares, a dejar atrás los pants, las pijamas y las chanclas. Ahora que estamos al principio del final de esto que hemos vivido en la pandemia, es importante darnos una motivación, una animadita para sentirnos increíbles”.

La comunicadora dice que cada pieza está pensada para ser dinámica y práctica, y además ofrece la ventaja de haber sido confeccionada pensando, sobre todo, en ocultar aquellos detalles incómodos de la silueta femenina.

“La hicimos con unos patrones espectaculares que tienen un corte que te hacen ver súper alta y delgada; todo a partir de telas vaporosas. Pensamos en esos pequeños traumas que si el gordito, la cadera, el brazo… El equipo fue una maravilla para confeccionar y tallar, desde el blazer hasta la pretina, todo está bien tallado y hormado”, describe Martha.

Dice que después de haber lanzado su pasada colección para invierno, muchas mujeres le preguntaron el por qué incluir pantalones con pata de elefante (acampanados) debajo.

“Las mujeres latinas tenemos cuerpo de reloj de arena, somos de busto grande, acinturadas, piernuditas y caderoncitas, esa figura se ve más balanceada cuando tienes el pantalón más amplio de abajo, porque imagínate, si lo dibujaran se vería algo raro, eso equilibra la figura, es como usar skynny jeans y no los luces igual. No le tengan miedo a la pata de elefante, lo combinas con unos zapatos de plataforma y te ves espléndida”.

Para Debayle, en la moda actualmente todo se vale y aunque las nuevas generaciones optan por el estilo urbano, “todo se puede sólo hay que saberlo hacer. Los jóvenes deben saber que hay algo más allá del short a la ingle”

En días recientes, la conductora tuvo un acercamiento con la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, con quien habló sobre su nueva campaña dirigida a los niños titulada Waffles and Monchi donde promueve el tema de la sana alimentación. “Antes de la vanidad, es preocupante que en México tengamos uno de los índices de obesidad infantil más altos, es un tema de salud, además hay altos niveles de enfermedades cardiovasculares e hipertensión por la forma en que comemos y los hábitos que tenemos. La comida mexicana sólo hay una y es muy dificil la tentación, pero es necesario tener conciencia sobre cómo nos alimentamos”.