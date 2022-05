Joyería para hombres sin prejuicios

“Metrosexual es como decir que tienes una BlackBerry, es un término obsoleto de hace más de diez años, pero el hombre actual ya está en la etapa del accesorio, de la joyería y de lo que quiera traer encima”, dice Juanchi Torre, director creativo de la firma Cristeros.

“Antes si usabas traje, el accesorio era la corbata y la mancuernilla, y si por ahí te alocabas un poco, también un pisacorbata. Pero ahora puedes usar bolsa, anillos y hasta faldas. “Balenciaga y otros diseñadores están empezando con los tacones para hombre, pero ya se me hace mucho”, comenta en entrevista con El Sol de México.

Es la nueva etapa, la nueva era del atuendo masculino donde los prejuicios no existen y la moda es más accesible para ellos. De esta forma nace Cristeros, que impone tendencia en joyería masculina inspirada en la emblemática rebelión de 1926 en la historia de México.

“Cristeros fue un movimiento hecho por mexicanos que se levantaron en armas y que dijeron: ‘Tú no me vas a decir qué hacer’; defendieron sus ideales con todo. Quitamos la parte religiosa y lo llevamos al tema de que todo está cambiando. Ya puedes casarte siendo del mismo sexo, ya puedes adoptar… El que defiendas tus ideales tiene que ver con la cultura mexicana.

“Tenemos diseños inspirados en símbolos de nuestra cultura como el nahual o la virgen de Guadalupe y estamos por lanzar una colección sobre las pirámides y la arquitectura de piedra, pero todo hablando de México”, agrega.

Su más reciente colección lleva por nombre Minimal y cuenta con dos piezas icónicas: Augusto, que es un lingote de plata con la insignia de Cristeros y la cruz naollin en el medio. Representa lo primario y lo esencial, es macizo con detalles en plata fino de ley .925 hecho a mano y de diseño 100 por ciento mexicano, por lo que es un digno representante del minimalismo y arte de la joyería de lujo.

Por otro lado está la daga, una pieza que simboliza la fuerza para hacer frente a todo. La forma de esta pieza es geométrica con remates agudos.

“Tenemos nuestro taller para hacer piezas con un look and feel importante”, comenta el empresario.

Collares, dijes, esclavas con turquesas, anillos con baño de oro y otros en forma de tuercas o hechos del tambor de un revólver y bien con piedras semipreciosas, son parte de su propuesta pensada para personas de todo tipo de edades.

“Cristeros nace para satisfacer la necesidad del lujo en la joyería de hombre con una manufactura única, porque hay muy pocos lugares donde elaboren este tipo de piezas. Si agarras anillos de otras marcas internacionales los anillos no tienen peso, por lo que al portarlos sientes que realmente no traes una joya”, dice Torre, rodeado de antigüedades y objetos de gran valor histórico que componen el showroom de su marca.

Espacio lleno de historia

Una moto BMW negra modelo Zopilota r50 de 1950 recibe a los invitados, que pueden tomar un descanso y observar cada detalle de la ambientación del lugar ubicado en la calle de Zacatecas de la colonia Roma en la Ciudad de México.

En una vitrina aparece una portada de revista con una imagen creada por Diego Rivera, además de una obra de José Gudalupe Posada y una bandera de México antigua.

“El espacio representa todo lo que es México. Las antigüedades las conseguimos con un amigo de Morton Subastas; la bandera tiene más de cien años, al igual que el mueble; todo es del México post revolucionario”, cuenta.

Juanchi apunta que cada semana sacan un diseño nuevo: “No somos una marca mexicana que quiere estar en bazares, hay un director comercial, un brand manager digital, una administración y un punto de venta. Nos ha ido muy bien, recientemente vendimos un collar de 80 mil pesos”.

“Nosotros vamos más allá, lanzaremos en Hong Kong y después en París, se está pensando en una marca global”, destaca.

Dice que el diseño en México debe evolucionar a partir de sus representantes quienes no deben quedarse en su zona de confort.

“Hay muy buenos diseñadores en el escenario de la moda mexicana, pero necesitan hacer un montón de cosas. Lo que deben hacer es salirse de la zona de confort en la que se encuentran. Un ejemplo de mexicanos que han triunfado en el extranjero es Eiza González o Diego Luna, ellos dijeron voy a hacerla afuera y triunfaron en Hollywood.

“El diseñador mexicano está feliz con su tiendita en Polanco o Polanquito, pero no sale de ahí, tienes que brincar el charco. En México no hay industria de la moda, dime quién apoyó a Eiza a Salma o a Diego, el tema de apoyo ya no es lo que necesitas, debes buscar el éxito tú mismo”, comenta.

Finalmente, dice que le gustaría hacer colaboraciones con diseñadores mexicanos como Patricio Campillo o Anuar Layon.

Más sobre la propuesta de Cristeros en su página de Instagram: https://instagram.com/cristeros1929

