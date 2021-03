Priscila Arias estrena Popsulas, un programa de moda incluyente

Con la firme convicción de que al ser ella misma, sin imitar a nadie, lograría el éxito, Priscila Arias abrió su cuenta en Instagram hace seis años y pronto triunfó con su propuesta de compartir los conocimientos de moda y maquillaje que había adquirido previamente. Además, casi sin darse cuenta, se convirtió en una modelo.

La fatshionista, como se autonombra, no sólo es modelo porque porta prendas o maquillajes especiales, sino porque su mensaje se transformó en una declaración de principios. Un poderoso discurso sobre la aceptación.

Este jueves a las 18:00 horas, estrena junto a la conductora colombiana Laura Tobón Popsulas, un programa para YouTube que es parte de una serie de proyectos de E! Entertainment en América Latina que promueven el empoderamiento, la diversidad y la inclusión de las mujeres.

Priscila comparte que al incorporarse a las redes sociales, era consciente de que quizá sería “hasta indeseable, porque así nos ven a todos los que estamos fuera del estereotipo, de lo que vemos comúnmente en la publicidad en los medios y en las redes”, pero partió de su propia experiencia, creando contenidos que ella hubiera querido ver, “y conecté con otras personas también cansadas de ver durante tantos años las mismas modelos”. Así su discurso trascendió hacia la aceptación.

“Yo sabía de moda, no soy psicóloga, pero ¿cómo era posible hablar de ponernos una minifalda, un escote o un vestido, sin aceptar nuestro cuerpo?, entonces tuve que escarbar dentro de mí misma, encontrar mi auto estima, mi amor propio y en el momento que me liberé, otras personas quisieron liberarse conmigo”.

Tras un año de trabajo previo, llega al estreno de Popsulas, junto a la conductora colombiana Laura Tobón, quien es “toda divina, hegemónica como yo le digo, con todas las ganas de romper con otro estereotipo y dejar de ser inalcanzable. Me parece muy responsable de parte de E! aprovechar su plataforma, la importancia que tiene como medio para incluir a otras voces y temas de los que no se hablan”.

Un show semanal de moda, con otros tópicos relacionados a las distintas formas de ser hermosas y para reconocerlo, recomienda la Fatshionista, hay que dejar de ser crueles consigo mismas. “El peor bully somos nosotras, el primer paso para aceptarse y plantarse como una mujer más empoderada y segura es dejarse de atacar y después, algo muy sencillo, no tienes que cambiar tu forma de maquillarte o vestirte, solamente hacer el ejercicio de hablarte bonito, al principio a lo mejor no te la vas a creer, pero yo digo, ‘finge hasta que te lo creas’, tienes que encontrar dónde te sientes cómoda y segura para reconocer tu individualidad, reconocerte única, si no te gusta la pestaña postiza, la ropa ajustada o los tacones altos, no pasa absolutamente nada, siempre que te sientas tú misma”.