Triunfa en certamen internacional de belleza, Grecia Álvarez

La joven Grecia Victoria Álvarez participó en el Certamen Internacional Miss y Mr. Hispanoamérica Internacional logrando traerse la corona de la categoría Teen Queen of the Continents Internacional, la chihuahuense, quien estudia la prepa en el Cecyt 6 la especialidad de Logística, orgullosa habló con este medio de comunicación sobre esta experiencia donde dejó en alto el Estado Grande.

“Estoy súper feliz en este concurso que se llevó a cabo en Punta Cana, República Dominicana, donde estuve compitiendo en la categoría Teen con otras naciones como: Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Honduras, con el país anfitrión, Brasil, Isla Saona, Estados Unidos, entre otros, donde logré uno de mis sueños y obtuve el título.

“Entre las facetas que se calificaron fueron Traje de Baño, de Noche, y en vez no hubo Traje Típico sino Traje Reciclado, el cual fue elaborado por mi madre y una vecina, el material eran bolsas y llevaba flores, con colores llamativos que representaban a México, y que llamó la atención de los presentes.

“Asimismo, quiero destacar que a pesar de que tengo 3 años en el mundo del modelaje, en cuestión de los certámenes de belleza me animé a concursar en estos eventos en el mes de diciembre del 2022, y ya tengo una corona en mi corta trayectoria, donde di todo mi esfuerzo, que cuando anunciaron el nombre de México como ganadora, tuve sentimientos encontrados, no sabía si gritar, llorar, me invadió una emoción muy grande que no podía expresarla”, informó.

Es de mencionar que las participantes en esta competencia de belleza cuentan con un proyecto social, en el caso de Grecia, de 15 años de edad, es ayudar a las comunidades ralámulis que se encuentran en situación bastante vulnerable, el apoyo que otorga la joven consiste en llevarles despensas, artículos de limpieza, llevarles útiles, ropa.

Por lo anterior, la ganadora de la terna Teen Queen of the Continents Internacional invita a la ciudadanía en general que desea apoyarla en su causa:

“Cualquier empresa o ciudadano que esté interesado en apoyar mi proyecto social y trabajar en conjunto conmigo puede contactarme

a través de mis redes sociales, o al número 6141321324; los productos que pueden donar son: alimentos enlatados, artículos de limpieza, útiles escolares, frijol, azúcar, arroz y maseca.

“Esta labor nació hace aproximadamente 2 años, cuando fui al municipio de Creel y viví esa experiencia, me conmovió y nació en mí el ayudar al prójimo, y fue así que inscribí este proyecto en el certamen, por lo cual visualizando el futuro deseo seguir con esta causa, ejerciendo lo que estoy estudiando y continuar en el mundo del modelaje.





REDES SOCIALES

Facebook Grecia Alvarez

Instagram: greciaalvarez.mx

TikTok: grecia.alvarez51