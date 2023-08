Va por el cetro de Reina Intercontinental, Julissa Carrasco

La reina de belleza Julissa Esmeralda Carrasco Soto, de 22 años, y quien porta la banda de Miss México Intercontinental 2023 se encuentra lista para viajar Colombia, Barranquilla, para participar en el concurso Reina Intercontinental en la categoría Miss, evento que se desarrollará del 5 al 10 de septiembre.

En entrevista con este medio de comunicación informó que nació en Ciudad Juárez, sin embargo se considera originaria de Práxedis G. Guerrero, sobre sus inicios en este mundo de las pasarelas, dio a conocer que inició en julio del año pasado, logrando ganar el certamen de las fiestas patronales del municipio de Práxedis G. Guerrero.

“Actualmente soy la reina de las Ferias de San Ignacio 2022, en octubre del mismo año representé a la Unión Ganadera local del municipio en Expogan Chihuahua 2022, y en diciembre me designaron como Miss Práxedis G. Guerrero 2022 para el certamen de belleza Estatal Miss Chihuahua que se realizó en el mes de mayo del 2023, días después de haber finalizado el concurso, la directora nacional de Reina Intercontinental México me dio la oportunidad de ir a representar a México a la competencia Internacional”, dijo.

Julissa Esmeralda Carrasco Soto es estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y cuenta con su propio proyecto social, el cual bautizó como “Sembrando Valores” y que se enfoca principalmente a concientizar a la sociedad sobre el valor de ayudar, dar y apoyar a otros sin recibir nada a cambio, pues, considera, estas buenas acciones que permiten a la persona tener más calidad humana.

Sobre la próxima competencia dijo que se encuentra preparando ya en diversos ramos como es proyección en las pasarelas, oratoria, desenvolvimiento escénico, hablar frente al público, entre otros, con el objetivo de enfrentarse a sus rivales de otras naciones y alzarse con el primer lugar y lograr subir un peldaño más en su trayectoria del mundo de la belleza.

Asimismo, agregó: “Nos calificarán las tres etapas básicas que se llevan a cabo en este tipo de concursos que vienen siendo Traje de Baño, Típico y de Noche, entre otras evaluaciones, como reto Top Model, aunque por el momento no tengo el traje típico con el que voy a participar deseo irme por la cultura de la Adelita, escaramuza, que viene siendo lo que más representa de donde soy, por lo cual la finalidad es dejar en alto a México, ganar y sorprender al jurado calificador”, aseveró segura de sí misma Julissa.

“Quiero agregar que mi municipio es muy pequeño, su gente tiene que trabajar mucho para poder sobresalir, y gracias a Dios y a la vida, creo que he sabido cómo llevar esta carrera, corta hasta este momento, que me ha dejado grandes satisfacciones y me ha abierto muchas puertas, entonces si lo logré las demás generaciones que vienen tras de mí también lo podrán hacer si se empeñan en su objetivo.

“Hoy en día estoy trabajando en ciertas campañas para poder impulsar a las jóvenes de mi municipio a que crezcan en todos los ámbitos y puedan empoderarse en el ramo que elijan, demostrando así que una mujer mexicana, pero sobre todo de Chihuahua, puede llegar lejos y ser una líder ejemplar a seguir”, indicó.

Por otro lado, sobre su proyecto “Sembrando Valores”, dijo: “Decidí ponerle ese nombre porque, creo, representa las tierras de grandes sembradores de donde soy, asimismo, la finalidad es ayudar a los demás desinteresadamente, sin lucrar para nada por la situación en la que se encuentra en ese momento el prójimo, deseando sembrar en los demás ese interés filantrópico”.

Es de recordar que un concurso o certamen de belleza es una competencia donde tradicionalmente se ha centrado en juzgar y clasificar el atractivo físico de los participantes, aunque la mayoría de los certámenes han evolucionado para incorporar también rasgos de personalidad, inteligencia, talento y respuestas a las preguntas de los jueces como criterios juzgados.

Asimismo, los organizadores de cada evento pueden determinar las reglas de la competencia, incluyendo el rango de edad de los participantes, incluso pueden requerir que las concursantes no estén casadas, sean “virtuosos”, “aficionados” y estén disponibles para promociones, además de otros criterios.