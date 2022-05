Nombran a Reina Castro como Señora México Internacional Chihuahua 2022

“Me siento muy honrada con la obtención de este título. Voy (a la siguiente etapa) con la intención de hacer el mejor papel posible, pues me he preparado arduamente para ello”… son las palabras de Reina Castro, recientemente seleccionada como Señora México Internacional Chihuahua 2022, quien del 30 de mayo al 4 de junio estará compitiendo por la corona nacional, en Tijuana, Baja California.

La dama oriunda de Nuevo Casas Grandes, con raíces en Casa de Janos, Municipio de Janos, dice sentirse muy motivada por los comentarios que llegan hasta su red social: “Me considero una mujer de belleza promedio, pero agradezco sinceramente a quienes alaban esa cualidad en mí, así como mi personalidad”.

Dado que Chihuahua aún no realiza la etapa estatal del concurso recientemente creado (tiene apenas dos años de haberse creado), Reina tuvo que atender a una convocatoria publicada en Internet por la organización y, según le platicaron los titulares de esta, fue escogida entre cientos de solicitudes.

Y aunque podría parecer un poco injusto que el rango de edad de las participantes en este certamen sea a partir de los 25 años, el jurado vio en esta mujer que apenas rebasó el medio siglo, las características ideales para coronarla y que hiciera honor a su nombre. “Aunque, bueno, yo ya era una reina desde antes”, afirma entre risas.

Quien escuchara de manera aislada la anterior parte de la plática que la flamante soberana estatal sostuvo con El Heraldo de Chihuahua no tendría duda de que esta maestra de profesión destila optimismo rumbo a la etapa nacional… pero no siempre fue así.

“Estuve a punto de tirar la toalla”, se confiesa. “En primera instancia, no me lo creía que había ganado… creo que tuve que corroborarlo un par de veces. Pero ya que me convencí de esa idea, tuve que enfrentar la realidad”.

Como en la entidad no existe un comité que absorba los gastos de la organización de un certamen en una sede previamente señalada, tampoco hay quien busque los patrocinios necesarios para quien se imponga en su etapa. De manera que Reina debió hacer de lado el glamour para vestirse un poquito más informal y salir ella misma a conseguir sus propios mecenas.

Fue algo muy desgastante en un principio, y de ahí que estuviese a nada de rendirse. “Batallé de inicio para conseguir quien creyera en mí y sufragara algunos de mis gastos (transportación, hospedajes, la compra de los atuendos que utilizará en la capital bajacaliforniano). Pero creo que, en ese renglón siento que ya voy de gane, que ya hice lo más difícil”, expresa.

Algunas veces debió hacerse de recursos por cuenta. Por ejemplo, decidió explotar su faceta de conferencista (entre otras muchas labores que realiza) y fue en una de esas charlas donde le cambió la forma de pensar, y de un intento de desánimo dio el salto a una actitud que, de tan positiva, hacen pensar en que Reina se convertirá en una ídem a nivel nacional.

“Cuando terminé (la ponencia) se me acercó un señor que vive en El Paso y me extendió un generoso donativo”, recuerda, explicando que si ese caballero, aun sin tener el gusto de conocerla, se había animado a apoyarla, no había razón para volver siquiera a pasar por la mente la idea de rendirse.

Foto: Cortesía | Reina Castro

A partir de ese momento se convirtió en una persona incansable no nada más en cuanto a la búsqueda de recursos, sino en todo lo concerniente a la ya casi inminente etapa nacional del certamen… aunque no por aquello fue algo fácil.

“Yo no conocía los gym (gimnasios), pero aclaro que sí hacía ejercicio… me gusta mucho caminar. Pero ahora se trataba no solamente de ejercitarse, sino de trabajar la figura física”, dice, enumerando un sinfín de rutinas que harían desfallecer a quien no estuviera acostumbrado nada más de escucharla.

A los mencionados ejercicios se agregaron las correspondientes sesiones de spa. Tiene además pendientes unas clases de pasarela apenas pise tierras tijuanenses y, desde luego, tampoco podía faltar la dieta.

Y aunque en este sentido ella se define como una persona de bien comer, admite que uno de sus placeres culposos es el refresco de cola, del cual se ha alejado en las cinco semanas que van desde su nombramiento. “Ni siquiera refresco del que llaman cero. Cero refresco”, juega, tajante con las palabras.

Esta madre de tres hijos varones dice tener el apoyo no sólo de ellos, sino de toda su familia. “Mi mamá está muy emocionada por el nombramiento, que llegó poco tiempo después de que perdimos a mi papá. Es a él a quien dedico esta corona, así como todo lo que llegue a hacer allá (en el concurso nacional)”, promete al finalizar.