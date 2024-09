Ora Iglesia Católica para que Claudia Sheinbaum gobierne para todos

La feligresía católica se unió en oración por el 50 aniversario de la Legión de María en Chihuahua, para que el Señor siga bendiciendo a la Iglesia con la presencia de María, porque por ella se ha recibido a Jesús, a la vez que se pidió por México, para que la nueva presidenta de la República, gobierne para todos y no sólo para un partido.

El presbítero Gustavo Sánchez Prieto, vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua ofreció la santa misa por los legionarios que han perdido la vida, a la vez que roció a los presentes con agua bendita. “50 años es mucho tiempo de gracia y bendición, a lo largos estos años han pasado hermanas, sacerdotes y obispos, pedimos por don Adalberto, don José y don Constancio”.

Los llamo a ser agradecidos humildemente y pedir perdón por lo que no han sabido aprovechar. “Tenemos que agradecer por lo que se logró en el sexsno pero también perdon por las que no se lograron y nos desgraciaron”.

El sacerdote refirió que el próximo martes se inicia un nuevo periodo para el país, donde se debe velar por los derechos humanos y necesidades de todos, no solo de un partido.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Refiriendo las lecturas de este domingo señaló que en ocasiones se dice: “aquel no es de los nuestros”, pero les recordó que todos son creación de Dios y él no hace distinción. “Ahora que viene la nueva administración pública, que bueno que la presidente diga voy a gobernar para todos, no voy a gobernar para un partido”, por lo que hizo un llamado a dejar el egoísmo y México pueda ser uno solo, porque Dios es uno solo para todos.

Mencionó que así como la Legión de María ha recibido muchas gracias, no es la única organización de la iglesia, por lo que la fuerza del espíritu santo se manifiesta en los distintos movimientos y manifestaciones que hay en la iglesia entera, por lo que también refirió que en México existen muchos expresiones políticas, que a nadie debe de excluirse, “Si tú no estás conmigo, estás contra mí, dice el evangelio, pero también invita a reflexionar a que todos somos creación del buen Dios que ha nadie ha abandonado”.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Hizo un llamado a la feligresía para que no vivan de una manera egoísta, sino que sirvan a los demás.

El evangelio señala que “si tu mano es ocasión de pecado, córtatela; si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo; si tu pie es ocasión de pecado, córtalo, porque más vale entrar cojo a la vida eterna que entrar con tus dos pies al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga”.

Ante ello, el presbítero dijo que el evangelio no los está invitando a renunciar al bien, sino al pecado, porque Dios les dio las manos, pero no se las dio para pecar.

En la oración comunitaria, la feligresía oró por los gobernantes para que sean justos y se entreguen a su pueblo por igual.

El sacerdote se unió a la oración para pedir por el don de la lluvia que tanta falta le hace a la tierra sedienta de Chihuahua.