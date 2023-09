¡Qué orgullo! Triunfa el chihuahuense Néstor Roacho en la Semana de la Moda en Nueva York

Uno de los modelos chihuahuenses que se está abriendo camino a nivel internacional en las pasarelas es Néstor Roacho Amador, quien acaba de participar, de nuevo, en la New York Fashion Week 203, donde modeló para la colección “209 Mare”, para la diseñadora Jayla Taylor, y Kiko Báez, éste último diseñador mexicano encargado de vestir a deportistas y artistas de talla mundial como: Canelo Álvarez, Natanael Cano, Grupo Firme, Wisin y Yandel, entre otros.

Sobre este logro, el originario de Ciudad Cuauhtémoc, habló con este medio de comunicación para expresar: “Me fue muy bien gracias a Dios, estuve ahí 11 días, se trabajó muy duro, pero se lograron varias pasarelas, donde modelé para cuatro diferentes diseñadores, una que se llama ‘Exclusivos Báez’, donde el modisto hace atuendos para diversas personalidades del medio artístico y deportivo.

“Otra línea fue ‘209 Mare’, es una marca colombiana, la cual hace ropa de lujo para playa; asimismo para Jayla Taylor, fue su primera vez en la Semana de la Moda con su línea de ropa para hombre, todo esto fue en este mes de septiembre, donde estuve en diversos castings y en las pasarelas ya mencionadas.

“Es muy importante visualizar las cosas y trabajar en ellas, ya me había tocado estar en Nueva York donde hice un show, y la meta cuando salí esa vez era regresar con más ganas para tener más oportunidades. y ahora siete meses después se logró el objetivo, por supuesto con la ayuda de Dios, mi familia y amigos, y se siente muy bien representar a mi país y cuando me pregunta de dónde soy, ya que no me he topado casi a mexicanos en ese lugar.

Foto: Cortesía | Néstor Roacho

“No he sufrido discriminación por ser mexicano, al contrario cuando se enteran que soy de México le da gusto a la gente, y en uno de los show hubo muchos connacionales y es un placer lograr el poner en alto el nombre de nuestra nación en diversos lugares, como fue en esta ocasión Nueva York”, dijo.

Néstor Roacho, quien se considera una persona sencilla, el significado de la moda para él es una manera de expresarse, y también divertido como la manifiestan los diseñadores; asimismo, indicó que debido a sus raíces le gusta la ropa vaquera, por lo cual en un futuro desea modelar para la marca Wrangler.

Sobre sus proyectos de estar en las pasarelas de Europa, comunicó que van por buen camino y continúa preparándose para cuando se le presente la oportunidad de estar en París o Milán, por el momento se encuentra todavía estudiando Negocios en Denver, Colorado.

Finalmente el modelo se describe como una culminación de todas las personas que lo han ayudado y puesto su granito de arena en su vida para estar hoy en día en un lugar privilegiado, “soy un vehículo para representar el trabajo que están en mi vida, y sería una gran emoción ver más gente de Chihuahua en este tipo de eventos”, expresó.

DATO:

En esta edición 2023 del New York Fashion Week modeló para diversos diseñadores, entre ellos Kiko Báez y Jayla Taylor