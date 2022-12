Primera navidad sin la reina: dedicarán concierto de villancicos a Isabel II

Con una fotografía de la princesa de Gales, Kate Middleton, el Palacio de Buckingham, anunció esta mañana que el próximo jueves 15 de diciembre se realizará el tradicional concierto de villancicos Together at Christmas (Juntos en Navidad).

Al evento que tendrá lugar en la Abadía de Westminster, se prevé que asistan sus majestades el rey Carlos III y la reina consorte Camilla, así como los príncipes de Gales, William y Kate, entre otros miembros de la familia real.

El concierto será encabezado por la princesa Kate Middleton y es apoyado por la Royal Foundation. Asimismo, durante el servicio de reconocerá a los esfuerzos desinteresados de las personas, familias y comunidades de todo el Reino Unido, además de celebrar la alegría, unión y conexión humana, según se lee en la descripción de la imagen publicada en la cuenta oficial de Instagram del Palacio.

Este año, será un servicio navideño histórico, pues estará marcado por la ausencia de la reina Isabel II, así como la transición de la monarquía británica. Ante esto, el concierto estará dedicado a la que fuera la soberana más longeva de Inglaterra y a los valores que demostró durante 70 años de reinado, incluyendo el deber, la empatía, la fe, el servicio y bondad.

Se prevé asistan varios miembros de la familia real. Foto: @kate.princessofwales

Entre el repertorio destaca uno de los villancicos más icónicos y populares entre los ingleses, O come, All Ye Faithful. Además habrá actuaciones especiales como la del cantante británico Craig David, del pianista clásico Alexis Ffrench y de la actriz Samantha Barks, así como un dueto entre Alfie Boe y Melanie C.

El concierto se transmitirá en Nochebuena por la cadena de televisión inglesa ITV.

En la imagen promocional del concierto, luce un vestido “reciclado”. Se trata de un diseño de la firma Needle & Thread, en color rojo con lentejuelas de manga larga y cuello redondo que ya había lucido en 2020.