¡Feliz cumpleaños al príncipe Jorge de Cambridge!

Este 22 de julio el bisnieto y heredero de la reina Isabel II, Jorge Alejandro Luis, príncipe de Cambridge, cumple 7 años de edad.

Este principito ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión al trono británico, después de su abuelo, el príncipe de Gales, de 71 años, y de su padre, el duque de Cambridge, de 38 años.

Desde que nació, hace 7 años, todos aplaudimos de alegría al ver el nacimiento de un heredero varón y primer nieto de Carlos y de lady Di. Recuerdo que todos estábamos al pendiente de este nacimiento real, ya que este niño vuelve a asegurar la continuidad dinástica y las tradiciones reales.

El palacio de Kensington, donde vivió su abuela, la princesa Diana, ha hecho un comunicado en el cual comenta que, con motivo de esta conmemoración, la duquesa de Cambridge, ha dado a conocer nuevas fotografías tomadas por ella, donde se puede apreciar al pequeño heredero.

El futuro rey de Inglaterra, tiene la fortuna de tener bisabuelos aún vivos, de tener abuelos, y por supuesto, se echa de menos la presencia de la fallecida lady Di. Jorge heredó su nombre de su tatarabuelo, el rey Jorge VI, y es el orgullo de su nación.

Jorge representa a la cuarta generación de los Windsor, y desde 1895, durante el reinado de Victoria I, y tras los nacimientos de los futuros reyes Eduardo VIII, y Jorge VI, se puede apreciar a estas cuatro generaciones desde la reina Isabel, el príncipe Carlos, el príncipe Guillermo y ahora él.

Jorge tiene dos hermanos, Carlota Isabel Diana y Luis Arturo Carlos, de 5 y dos años, respectivamente. Con motivo del día del padre el 21 de junio pasado, y por haber sido el cumpleaños 38 de Guillermo, Kensington publicó fotografías del duque de Cambridge con sus tres hijos tomadas, también, por Kate.

Debido a la pandemia, la familia del príncipe Guillermo guarda su sana distancia en su residencia en Norfolk, Anmer House. Para sorpresa de todos, este 22 de julio, y pese a que se jubiló en 2017, el duque de Edimburgo, de 99 años, bisabuelo del niño, asistirá, a la entrega del cargo de coronel en jefe del regimiento de The Rifles a su nuera la duquesa de Cornualles.

Thank you everyone for your very kind wishes on Prince George’s birthday today! 🎂 🎈 pic.twitter.com/L7dQDtQfaN — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 22, 2020

Será la segunda vez que veamos al veterano príncipe consorte desde hace una semana, tras acudir a la boda de su nieta Beatrice de York con Edoardo Mapelli Mozzi.

El nieto mayor de Carol y Michael Midletton y del príncipe de Gales y de Lady Di, nació el 22 de julio de 2013 y sus hermanos nacieron, primero Carlota, el 2 de mayo de 2015 y Luis, el 23 de abril de2018.

Felicidades al futuro rey Jorge VII.