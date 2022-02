Reina Isabel II da positivo a Covid-19; tiene síntomas leves

A través de un comunicado emitido por el palacio de Buckingham, se informó que la Reina Isabel II dio positivo a Covid-19, ello luego de estar con su hijo el príncipe Carlos, quien ya contaba con una infección positiva del virus.

La reina tiene síntomas leves y se encuentra en aislamiento. Al respecto se precisó que mantendrá actividades ligeras.

“El palacio de Buckingham confirma que la reina dio positivo al covid hoy. Su majestad sigue recibiendo atención médica y va a seguir las directivas apropiadas”, se lee en el documento.

Luego de haber tenido un encuentro con su hijo el príncipe Carlos, la reina realizó varias apariciones públicas en días recientes. En particular el día miércoles recibió al comandante general Eldon Millar, así como al contraalmirante James Cacleod.

El pasado 8 de febrero, la soberana británica de 95 años recibió a su hijo, el príncipe Carlos, dos días antes de que resultara positivo al virus por segunda ocasión.

Tras revelarse su infección Covid, el primer ministro britanico, Boris Johnson, deseo una pronta recuperación para la reina a través de un tuit.

“Estoy seguro de que hablo por todos al desear a Su Majestad la Reina una pronta recuperación de Covid y un rápido retorno a una salud vibrante”, escribió el ministro.

I’m sure I speak for everyone in wishing Her Majesty The Queen a swift recovery from Covid and a rapid return to vibrant good health. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 20, 2022

Mientras que, el ministro de Salud inglés, Sajid Javid, hizo lo propio deseando salud a la Reina Isabel II.

