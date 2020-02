Realizan ssubasta de arte a favor de la salud mundial

Eugenio López, Ian Ciappara, Zelika García, Fernando González, Esthella Provas, Rudy Weissenberg, Rodman Primack y Darío Yazbek fueron algunas de las personalidades que asistieron a la segunda edición de amfAR Mexico City Dinner, una subasta para recaudar fondos contra el VIH sida.

La velada filantrópica dio inicio con una red carpet, donde el vicepresidente de desarrollo de la fundación, Eric Muscatell, dio la bienvenida a todos los asistentes y agradeció a cada uno de ellos por su constante apoyo, recordándoles que sus donaciones ayudan “a las investigaciones médicas que mejoran y extienden la vida de millones de personas que viven con VIH”.

Círculos Botella con causa busca apoyar a mujeres de escasos recursos

En esta ocasión, en la subasta se incluyeron obras de los artistas contemporáneos más importantes de todo el mundo, como Chris Levine, Gabriel Rico, Mario García Torres, Jill Magid, Peppi Bottrop, Octavio Abúndez, François Halard, Dom Pérignon, Miguel Calderón, Robert Rauschenberg y Gonzalo Lebrija.

La sorpresa de la noche fue el show que ofreció la artista internacional Gloria Gaynor, quien interpretó sus éxitos como I am what I am, Never can say goodbye y el clásico I will survive, momento cúspide la noche, en el que los invitados cantaban a una voz y el confeti volaba sobre el escenario. Posteriormente, los asistentes disfrutaron una fiesta con temática disco.