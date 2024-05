¡Juntos en todo momento! Ciclista jalisciense explora el norte del país en compañía de sus perros

José Lomelí Contreras, a quien llaman Pepe, es originario de Jalisco y lleva cuatro meses viajando por el norte del país en compañía de sus dos perros, Oliva y Brutus, con el objetivo de cumplir su sueño de recorrer todos los estados de la República y conocer más sobre la cultura de México.

El recorrido de Pepe inició en su natal Jalisco, para después pasar a Aguascalientes, Zacatecas, Durango y posteriormente, brincar a Mazatlán, en su viaje se ha topado todo tipo de personas, quienes en su mayoría lo han tratado con cariño e incluso lo han apoyado en su viaje.

Remoto su viaje por Los Mochis, Culiacán, Ciudad Obregón y de ahí siguió por Yécora y Tesopaco para bajar por un lado de La Junta, teniendo la oportunidad de visitar Basaseachi, que se encuentra en la Sierra Tarahumara.

Posteriormente, llegó a la ciudad de Cuauhtémoc y se pasó a la capital de Chihuahua, Pepe comentó que su próximo destino es Coahuila, por lo que, para llegar, pasará por Delicias y Camargo, hasta llegar a Monterrey y de ahí a Tamaulipas.

Una vez que haya terminado su recorrido por el estado de Tamaulipas, se regresará hacia Jalisco en su bicicleta, acompañado de sus mascotas, utilizando esta vez las rutas designadas.

El ciclista explicó que el propósito de este viaje es cumplir su sueño de recorrer todos los estados de la República y conocer más sobre la cultura que compone a México, “muchos conocemos ciertas partes, pero no hay como conocer un poco de todo, desde la parte del norte, del centro y del sur”, expresó Pepe.

De igual forma, comentó que este es su tercer viaje, el primero duró 11 meses, donde tuvo la oportunidad de recorrer 14 estados; la segunda vez viajó por ocho meses y recorrió tres estados; y para este viaje planea durar seis meses, de los cuales ya lleva cuatro.

En su primer viaje que duró 11 meses, recorrió Nayarit, Mazatlán, La Paz lo recorrió en ferry, después subió hasta Mexicali, en camión llegó hasta Monterrey y de ahí viajó a San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Oaxaca, de donde se regresó a su natal Jalisco.

En el segundo, donde estuvo ocho meses de viaje, visitó Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, la Península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, luego llegó a Tlaxcala, Puebla, Morelos y volvió a Michoacán para regresar a Jalisco.

El joven de 35 años de edad explicó que estos viajes le dejan una increíble experiencia de vida, un sueño cumplido, así como miles de amigos y familiares que no sabía que tenía, “me refiero a esos amigos que se tienen tanta confianza que ya se consideran familia”, comentó Pepe.

Este viaje también le ha dejado a José un conocimiento cultural sobre los diferentes estados que componen a México excepcional, dado a que en sus viajes se ha dedicado a visitar museos exposiciones y cualquier lugar que esté lleno de la historia de un lugar.

Pepe también señaló que este viaje lo está haciendo en compañía de sus perros Olivia y Brutus, quienes además de evitar que se sienta solo, también le brindan una sensación de protección por las noches cuando acampan y durante las tardes cuando descansan.

Además, comentó que le gusta llevar un mensaje de no al maltrato animal, de que la gente no debe abandonar a sus perros a pesar de que la situación se ponga difícil y no tienen donde dejarlos, quiere hacer conciencia de que los perros no deben de ser tirados a la calle como si fueran desechos, que son animales que sienten y que van a estar contigo en todo momento.

Añadió que las personas que se ha topado en su camino se han comportado de una forma muy amable y hospitalaria, “no he tenido ni una sola mala experiencia en prácticamente 30 estados, ni una sola, ni un susto, ni un asalto, ni un algo fuerte, la gente me saluda, me pita, me sonríe, pero nada malo”.

Asimismo, José señaló que en muchas ocasiones se ha topado con personas que lo apoyan y le brindan desde comida hasta agua, croquetas para los perros y cualquier cosa que les sobra, hizo hincapié en que los mexicanos de todos los rincones que ha visitado lo han tratado de forma maravillosa.

Cabe mencionar que miembros de motoclubs se encuentran acompañando de estado en estado a José y a sus perros, turnándose en cada lugar para brindarle compañía y herramientas que necesite para llegar al fin de su viaje.

En la ciudad de Chihuahua, Marcos MacDonald, quien es un motociclista independiente, lo acompañó hasta San Judas Tadeo para realizar una oración, y posteriormente, siguió su camino solo hasta Delicias, donde fue recibido por los miembros de Brothers, quienes lo acompañarán hasta su siguiente destino.