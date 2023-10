Sé parte de la campaña “Chihuahua Comparte” y gana un kit de belleza

Con el fin de continuar apoyando a comunidades tarahumaras, El Heraldo de Chihuahua, Natura y Cáritas siguen colaborando con la campaña de “Chihuahua Comparte” y esta vez, regalan kits de belleza a las primeras cuatro personas que el lunes 23 de octubre lleguen a las instalaciones de esta casa editora con 20 bolsas de frijol o arroz de 900 gramos cada una.

El horario para acudir a El Heraldo es de 9:30 a.m. a 1:00 de la tarde, no deje de traer su donativo y hacerse acreedor de productos orgánicos elaborados por la marca líder en su ramo, Natura, que ofrece en su catálogo diversidad de artículos para el cuidado corporal e higiene personal, todos elaborados a base de ingredientes no tóxicos para el planeta.

Ayudar a personas en situación de vulnerabilidad alimentaria es el objetivo de esta campaña que pretende reunir un millón de kilos de frijol y arroz los cuales serán destinados para los habitantes de la zona serrana que viven en extrema pobreza.

Como embajadores de esta causa, El Heraldo, Cáritas y Natura invita a la ciudadanía a que se una al proyecto a través de un obsequio alimentario será de gran ayuda para quienes sufren de hambre.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Durante el lanzamiento de la campaña “Chihuahua Comparte” se resaltó que ésta no sólo es una actividad de recolección de alimentos, es también un llamado a la solidaridad y a la unión de la comunidad; la noble causa demuestra que cada acción puede tener un impacto significativo en la lucha contra el hambre en Chihuahua.

Es por ello que se reitera la invitación a todos aquellos que deseen ayudar a los demás para que contribuyan con 20 bolsas de arroz y frijol y los hagan llegar a esta casa editora que en sus instalaciones cuenta con un módulo en el que se reciben los alimentos.

A su vez, las cuatro primeras personas en llegar el próximo lunes recibirán como agradecimiento un kit de belleza de la marca Natura la cual incluye siete productos: caja de toallitas micelares, fragancia, crema para pies, protector solar, labial, desodorante dermatológico y paquete de jabones corporales.

Comprometida con el cuidado al medio ambiente, Natura , línea de origen brasileño, practica la cultura del reciclaje y cada producto es elaborado con ingredientes naturales que benefician al planeta.

