Sobrevivientes de cáncer llegan de otros estados del país para disfrutar concierto de Il Volo

Una de las agrupaciones que forman parte de la cartelera del Festival Internacional Chihuahua (FICh), y el Festival de la Ciudad de Chihuahua (Ficuu), es el grupo italiano “Il Volo”, quien se encargará de dar la clausura hoy, a las 19:00 horas en la Plaza del Ángel. Este proyecto artístico es de los más importantes, su fama es conocida a nivel mundial y cuentan con miles de fans en toda la república mexicana.

En entrevista vía telefónica con este medio de comunicación, un grupo de mujeres seguidoras de este trío musical, aprovecharon la oportunidad para asistir a su concierto en Estado Grande, y desde temprana hora, llegarán para tener un lugar de preferencia y poder gozar de este show de calidad, como lo han sido los anteriores.

Estas mujeres comentaron que vienen de las ciudades de Tabasco, Toluca, Monterrey, Saltillo, Sonora, Baja California, siendo un grupo de aproximadamente 20 personas, expresando que cada vez que tienen oportunidad de disfrutar de un concierto de esta agrupación, hacen lo posible para estar cantando junto a ellos los temas que los han consagrado a nivel internacional, como lo es en esta ocasión.

Entre el grupo se encuentra Consuelo Martínez Esquivel, alias “la Rucofan”. Consuelo informó que ella es admiradora de los italianos desde hace 14 años, y sus amigas se encuentran en el mismo rango de tiempo de ser seguidoras de los músicos, uniéndose también a la legión de seguidoras de los artistas.

Dio a conocer que ella es sobreviviente de cáncer y la música de Piero Barone, Ignazio Boschetto, y Gianluca Ginoble, la ayudaron a sobrellevar esta enfermedad: “el proceso fue duro, sin embargo, cuando se me bajaban las defensas, y tenía que estar aislada, ponía la música de ellos, refugiándose en sus melodías, y aquí estoy gozando de una segunda oportunidad y vengo hacerles coro a mis artistas favoritos.

“También uno de ellos tiene parecido a un hijo mío, y ello me llevó hacer más fanática de estos jóvenes talentosos, las interpretaciones que más son de mi agrado es “Il mondo”, donde una de las frases que componente esta canción es que hay que seguir, que el mundo no se detiene, y pues tomé como bandera esas palabras para seguir adelante”.

De igual manera, Adriana Araujo, procedente de la Ciudad de México, pasó por la misma situación que su amiga, y las melodías de su preferencia son: “Non farmi aspettare”, “Angora”, y literalmente quise quitarme la vida cuando llegó el cáncer a mi vida, pero tuve que aferrarme a algo para ser también una de las sobrevivientes de este mal y las canciones “Volare” y “El mundo” me salvaron la vida ya junto a la enfermedad me dio depresión, pero hoy puedo decir con alegría, gracias a ellos soy una más que sobrevive que logró continuar con su vida y vencí este padecimiento”.

“Tuve la oportunidad de verlos también en el mes de marzo cuando dieron su concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y al escucharlos me hicieron sentir una mujer guerrera, y a partir de ese momento cada vez que me siento sola o deprimida me pongo a ver los videos de ese espectáculo y es vitamina para mi vida, desde ese entonces mi salud mental es otra y ya estoy libre de cáncer hasta el día de hoy, y mi favorito es Piero Barone”, indicó.

Sin duda, los artistas llenarán la Plaza del Ángel, y su fama les precede, y para muestra de admiración, se encuentra este grupo de mujeres que vienen de diversos estados del país para estar junto a ellos, tomar videos y cantar sus éxitos, donde seguramente en la noche estarán circulando las imágenes y videos en las redes sociales por parte de los asistentes.