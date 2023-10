Celebra el Club de Leones Chihuahua su 85 aniversario

En el marco de su aniversario número 85, El Club de Leones de Chihuahua, A.C, realizó una serie de actividades entre ellas la semana leonística, homenaje a Melvin Jones y ceremonia de celebración en el salón tradicional Chihuahua donde el protocolo ceremonial estuvo a cargo del doctor José Luis Navarrete, socio de la agrupación quien ofreció una breve reseña de la historia del leonismo desde sus inicios hasta la actualidad.

En esta ocasión resaltó la presencia del ingeniero Felipe Miguel Cruz, presidente del club, así como los integrantes de la mesa directiva Carlos Terrazas Bueno, Alfonso Iturralde Pérez, Luis Esparza Alonso y Francisco Castro Saldaña; también estuvo el gobernador del Distrito B2, Juan Carlos Trujano Trevizo y el vicegobernador del Distrito B2, doctor Marcos Araujo García.

Haciendo uso de la palabra el presidente del Club de Leones Chihuahua A. C , Ing. Felipe Cruz Venegas, mencionó que los precursores del leonismo en esta capital fueron hombres altruistas y comprometidos con la sociedad y ahora los socios leones actuales son sucesores de esta gran obra y tienen la gran responsabilidad de continuarla; manifestó que los leones son personas nobles y de buena voluntad que brindan servicio en forma voluntaria y desinteresada a la comunidad que vive en situación de pobreza y marginada.

En esta ocasión estuvieron presentes clubes hermanos como son: San Felipe el Real A. C., Chihuahua Fuerza A. C., Chihuahua CEDERIL A. C., Chihuahua Rosales A. C., Cuauhtémoc A. C., filiales del Club Chihuahua Comunica y Diamante, así como el Club Leo ESPABI.

Como parte del programa se tomó protesta a los nuevos socios Héctor Alanís Morales y Juan Manuel Avitia Zarco y minutos antes de finalizar la ceremonia el Ing. Gabriel Martin Valdez Juárez a nombre de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología realizó la donación de un contenedor para la recolección de tapas PET que será ubicado en las instalaciones del propio club.