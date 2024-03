Disfrutaron los alumnos del Colegio Regional Bilingüe de su tradicional carrera de colores [Galería]

Como ya es costumbre año con año el Colegio Regional Bilingüe celebra su carrera de colores en la que toman parte alumnos desde preescolar hasta preparatoria quienes disfrutan de un evento lleno de color y pintura el cual tiene como fin fomentar la unión entre la comunidad estudiantil y a la vez inculcar el espíritu deportivo, por ello, a esta fiesta se unen padres de familia y personal docente, administrativo y directivo.

Desde temprana hora dio inicio el encuentro donde los corredores portaron la playera alusiva a la carrera así como gran entusiasmo por ser parte de ésta en la que no faltó el “silbatazo” de salida y las porras por parte del público presente que no perdió oportunidad de apoyar a sus participantes favoritos, cabe destacar que esta actividad no tuvo fines competitivos ya que todos recibieron medallas y el reconocimiento por parte de las autoridades de la institución quienes resaltaron su satisfacción por el número de niños, jóvenes y adultos que asistieron a la “fiesta de colores”.

Sin cronometrajes y en ambiente de unión se desarrolló el evento donde decenas de participantes fueron bañados de pies a cabeza por diferentes colores neón en cada kilómetro que recorrieron donde se encontraban representantes del colegio quienes fungieron como staff en esta reunión de atletas aficionados.

La gran convivencia equipada con música, baile y explosiones de color, creó una brillante combinación de entusiasmo por parte de los asistentes quienes sin tiempos oficiales disfrutaron al máximo de la Carrera de Colores que ya es tradición dentro del Colegio Regional del Norte mismo que forma parte del corporativo de la Universidad Regional del Norte el cual cuenta con décadas de experiencia formando generaciones de profesionistas.

Por su parte, directivos del colegio destacaron la importancia de realizar estos eventos que promueven la sana integración entre los alumnos alentándolos de esta forma a alcanzar cada meta que se propongan; asimismo, enfatizaron que realizarla lleva semanas previas de organización ya que se instalan estaciones con polvos de colores los cuales hacen que el evento se pinte de alegría.