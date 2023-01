Entre sorpresas y música, reciben a la nueva generación Anáhuac

Como en cada inicio de semestre, la Universidad Anáhuac México llevó a cabo su tradicional Bienvenida Integral Universitaria (BIU) para los estudiantes de nuevo ingreso, con el propósito de integrarlos de forma armónica en su etapa universitaria.

Este 2023 se recibieron alrededor de 750 alumnos en total dentro de los dos Campus Norte y Sur, y que se distribuyen en las más de 45 licenciaturas.

Guillermo Gómez, Andrea Gutiérrez, Henry Wullff, Diego Huizar, Sofía Aranka, Mauricio López y Pablo Montero. Foto: Omar Flores

El evento que se realizó en la Universidad Anáhuac Norte, consistió en una serie de actividades donde tuvieron la oportunidad de conocer a sus directores de carrera, profesores y compañeros de clase, así como la oferta formativa, talleres y el ambiente estudiantil.

David Ancona, Andrea Mendoza y Claudia Borjas. foto: Omar Flores

Asimismo, la jornada inició con un mensaje del rector de la universidad, Cipriano Sánchez, quien alentó a los alumnos a que disfruten y aprovechen al máximo las oportunidades que brinda la universidad en esta nueva etapa de su vida, siendo un espacio en donde, además de que se prepararán de una manera excepcional.

“será el lugar en el cual construirán su proyecto de vida, a través de sus clases y actividades de formación integral, acompañados de excelentes académicos”, dijo.

Elías Chattaj, Bella Atri, José Amkie y Moi Dayan. foto: Omar Flores

Durante el BIU los alumnos realizaron un breve recorrido para conocer las instalaciones y sus aulas de clase.

“El plan de estudios me encantó, siento que sales muy preparado y te abre muchas puertas, además me gustó que nos reciban así, que me nos den tiempo de conocernos de una forma diferente”,dijo a Elías Chattaj, futuro arquitecto a Círculos.

Santiago Castellanos y Viviana Romero. Foto:Omar Flores

Por su parte, la joven universitaria, Bella Atri, quien eligió la carrera de dirección internacional de hoteles, comentó que con el BIU se siente cobijada, bienvenida y animada de estar en la universidad, “es una universidad que fomenta mucho el liderazgo y el plan de estudios que tiene es muy digerible, además el ambiente es muy padre”, contó.