Hoy por la tarde, desfile de trajes de baño y gala en el evento Authentic Fashion Model Azenzo

Como no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, hoy es el día del Authentic Fashion Model Azenzo, desfile de trajes de baño y de gala, que tendrá lugar en la plaza del mismo nombre a partir de las 19:30 horas.

Se espera un evento donde los asistentes puedan disfrutar y apreciar lo mejor de los diseños y las últimas tendencias de la moda para las siguientes temporadas en lo tocante a las ya mencionadas prendas.

La invitación a este evento está abierta al público en general, previo registro en la página de Facebook de Authentic Agencia de Modelos. Asiste y sé testigo de esta sensacional pasarela, al más puro estilo de las grandes capitales de la moda.