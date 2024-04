Las Mañanitas para Luis Manuel Cavazos, quien protagonizó una divertida fiesta infantil [Galería]

En el salón de eventos Pares & Nones tuvo lugar una fiesta infantil en honor de Luis Manuel Cavazos quien celebró 7 años de vida rodeado de seres queridos en especial sus padres, Selene y Luis Manuel Cavazos, su hermana Luciana Cavazos así como sus abuelos, Julieta y Heber Cerros y Luis y Lety Luévano quienes se mostraron felices por este acontecimiento en el que se dejaron escuchar Las Mañanitas para el festejado quien también recibió obsequios que le encantaron y agradeció a cada uno de los asistentes.

Innumerables sorpresas caracterizaron el evento donde el homenajeado quebró la piñata junto a sus amiguitos y compañeros de escuela para luego continuar participando en juegos propios para su edad y momentos después degustar rica merienda acompañada de bebidas de temporada lo cual fue preparado con anticipación por parte de los anfitriones quienes dieron las gracias a los presentes mismos que llegaron puntuales al lugar de la cita dispuestos a pasar horas inolvidables llenas de momentos significativos.

Las fotografías para el recuerdo formaron parte de la celebración donde los señores Cavazos fungieron como espléndidos anfitriones deleitando a los invitados con golosinas y repostería variada, así como detalles que resultaron gratos para los ahí reunidos mismos que compartieron imágenes del evento en sus respectivas redes sociales donde los mensajes de buenos deseos para Luis Manuel no se hicieron esperar.

Con temática de Among Us se realizó el festejo donde los niños participaron en divertidas actividades y reiteraron felicitaciones al cumpleañero mismo que se mostró feliz por contar con la asistencia de un numeroso grupo de personas quienes no dejaron pasar la oportunidad de compartir con él esta ocasión.

Fue así como concluyó la reunión que resultó especial para todos los presentes quienes se retiraron llevando consigo bolsitas con dulces, así como detalles que estuvieron a cargo de los organizadores.