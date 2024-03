Llega la empresa D’Paul a Chihuahua capital; la puedes encontrar en el local 3 de Plaza LT [Galería]

Con la elegancia que distingue a la empresa, abrió las puertas en Chihuahua capital un eslabón más de la cadena de tiendas D’Paul, especializada en renta y venta de ropa fina para caballeros elaborada de forma artesanal y sobre medida con la calidad que caracteriza a la marca que cuenta con más de 50 años de historia y a la fecha tiene presencia en más de 20 ciudades del país y tres décadas franquiciando a nivel nacional, siendo la franquicia con mayor trayectoria en México.

Ubicada en avenida de La Cantera No. 10307 en Plaza LT local 3, D’Paul inició funciones en esta ciudad, donde inauguró su tienda número 27 en medio de una elegante celebración que contó con la presencia de los directivos de la empresa, Rodolfo, Cecilia y Daniel De Paul, así como invitados especiales, quienes conocieron las bondades y precios competitivos de esta nueva tienda que ofrece horario de atención a clientes de lunes a viernes de 10 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 10:00 am. a 4:00 p.m.

Durante el evento de apertura, Rodolfo De Paul, director comercial de la firma, destacó: “Es un concepto totalmente elegante, de innovación, de alta tecnología en el tema de sastrería; la empresa es 100 por ciento familiar; ofrecemos calidad en cuanto a telas, confección, innovación y vanguardia en todos los diseños, brindamos capacitación constantemente al equipo de colaboradores para dar excelencia en nuestros servicios dirigidos a novios, graduandos y clientes en general que gustan del buen vestir”.

Por su parte, Yolanda De Paul comentó: “Estamos felices de esta apertura en Chihuahua a poco menos de dos años de abrir en Ciudad Juárez, estamos presentes en el norte del país dándole el valor a los caballeros; la tercera generación se une a esta empresa familiar que sigue creciendo con fuerza ofreciendo productos propios, todos confeccionados por sastres; también somos asesores de etiqueta porque sabemos y conocemos del buen vestir, en especial para los novios, haciendo referencia a nuestro lema: “Porque sin novio no hay boda”.

Como parte de la inauguración se realizó la bendición del lugar a cargo del sacerdote Serafín González, y posterior a ello hizo uso de la palabra Miguel Enríquez, socio de la marca, quien enfatizó la importancia de la empresa que trabaja bajo los más altos estándares de calidad.

Es de resaltar que la marca cuenta con taller propio donde se confeccionan las prendas; esta empresa que nace de la sastrería es referente en su rubro al poner a disposición del usuario todas las tallas requeridas en cuanto a camisas, sacos y pantalones, asimismo cuentan con accesorios de gran calidad desde mancuernillas, moños, corbatas y calzado de etiqueta.

D’Paul es una firma fundada en Guadalajara, Jalisco, por don Jesús de Paul Solano, maestro sastre de profesión, quien tuvo la visión de crear la empresa que a lo largo de cinco décadas se ha consolidado como líder en el mercado.