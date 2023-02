Participarán en encuentro de robótica jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey

El equipo de preparatoria del Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua se prepara para ser parte en el mes de marzo del FIRST Robotics Competition 2023, uno de los torneos de robótica más importantes en el mundo y el cual se realizará a nivel regional en la institución Laguna donde serán seleccionados los equipos ganadores quienes a su vez obtienen el pase a la fase final del encuentro a realizarse en Houston, Texas del 19 al 22 de abril.

Para la edición internacional se espera una participación de más de 1340 estudiantes de PrepaTetc que integrarán 31 equipos los cuales tendrán oportunidad de diseñar, construir y programar un robot competitivo capaz de cumplir el reto.

Es de mencionar que el equipo de Chihuahua se conforma por 26 integrantes, entre estudiantes y mentores quienes este año abordarán el reto “Charged Up presented by Hass” el cual se enfoca en los desafíos globales actuales, relacionados con el objetivo de desarrollo sostenible No. 7 de las Naciones Unidas que implica asegurar el acceso económico y confiable de energía para todas y todos.

El FIRST es una organización sin fines de lucro fundada en 1989 cuyo objetivo es despertar el interés del estudiante de nivel preparatoria para que investigue sobre temas de ciencia y tecnología y a la vez trabaje en el desarrollo de proyectos innovadores.

Con estos objetivos en común, PrepaTec participa en la iniciativa desde 2011 como una manera de potenciar las habilidades, el trabajo en equipo, la comunicación y creatividad de los futuros profesionistas.