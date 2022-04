Tres chihuahuenses van por el título de Mister Supranational

La finalistas de Mister Chihuahua competirán por el título Mister Supranational que se llevará a cabo el 12 de junio en Guadalajara, siendo los participantes en esta etapa del evento: Merardo Hernández, Zaúl Nevárez y Javier Flores quienes se dieron cita en La Casona el 1 de abril para tener una entrevista con el jurado calificador, el cual estuvo conformado por expertos con amplia trayectoria en certámenes de belleza ellos son:

Leonel Rodríguez de Leonel, especialista en alta peluquería; Miguel Ángel, diseñador de trajes típicos; Laura Patricia Ríos, cirujana dental y patrocinadora oficial; Celeste Espinoza, Miss Chihuahua 2021; Ayerim Trevizo, embajadora de Miss Chihuahua; Humberto Parada; y Claudia De la O., coordinadora estatal de la Zona Centro.

Estos son los participantes de Mister Supranational

Merardo Hernández

Cuenta con 26 años de edad, es oriundo del municipio de Gómez Farías, arquitecto egresado del Tecnológico Nacional de México, campo Cuauhtémoc, actualmente dirige su propia constructora, su profesionalismo como arquitecto lo ha llevado a intervenir con sus proyectos en los estados de Colorado y Nebraska en Estados Unidos, es bilingüe dominando el inglés y actualmente estudia alemán.

Es docente, promotor y vocero por voluntariado de la Asociación Civil Juventud Despertando a la Vida desde hace 6 años en Ciudad Cuauhtémoc, su labor se enfoca en erradicar la situación calle y canalizar el potencial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a actividades educativas, deportivas y talleres para la vida, con la finalidad de mantenerlos libres de adicciones. También es fundador y director del programa social Camino de Campeones, cuyo centro de acción abraza el municipio de Gómez Farías.

Su objetivo dentro de la plataforma de Mister Supranational Chihuahua es inspirar a las nuevas generaciones a que crean en el poder de los sueños, y que sean conscientes de lo mucho que valen, entendiendo que no importa de dónde vengan, lo que importa es quién eres, tu diligencia, tu trabajo constante y tu voluntad de servicio lo que te llevará a conquistar tus metas.

Foto: Cortesía | Juan Manuel Lara

Javier Flores

Mide 1 metro 84 centímetros, tiene 29 años y es de Chihuahua capital, estudió la carrera de Ingeniería Industrial, trabaja en el área de Calidad y Control de Proveedores de América, Europa y Asia de una reconocida empresa y además es ganadero. Tiene experiencia en modelaje, canto, baile, teatro musical, diseño y fabricación de vestuario, también le gusta viajar, lo cual le ha permitido conocer la cultura de otros estados de México y países como Brasil, EU, India, España, China, Italia y Bélgica.

Otras de sus actividades favoritas es apoyar actividades de labor social, cocinar para su familia, hacer ejercicio, leer, montar a caballo y todas las actividades propias de la ganadería.

Foto: Cortesía | Juan Manuel Lara





Zaúl Nevárez

Originario de Ciudad Cuauhtémoc tiene 27 años de edad quien desde temprana edad mostró tener grandes aspiraciones, dentro de las cuales ha logrado destacar de manera impresionante; pues siendo estudiante de la carrera de arquitectura fundó su propia constructora, misma que ha vendido proyectos de gran nivel dentro de la industria de la arquitectura y de los cuales un porcentaje de cada proyecto ha sido donado a instituciones en vulnerabilidad.

Es un joven que siempre está en busca del éxito y trasmite inspiración a los demás mediante su ejemplo y se describe a sí mismo como una persona que siempre está en constante crecimiento en todos los ámbitos de su vida, pues además de ser arquitecto también es modelo profesional con una trayectoria de ocho años, es artista en dibujo y pintura; de igual forma es deportista y buscar fomentar la buena alimentación y la actividad física, es amante del aprendizaje por ende su pasatiempo favorito es la lectura y el piano.

Según su filosofía de vida Zaúl dice: ·Estoy hecho de convicción, no de barreras. Estoy hecho de sudor, no de arrogancia. Estoy hecho de senderos inexplorados, no de caminos conocidos. Estoy hecho de cada obstáculo que he superado, no sólo de victorias. Estoy hecho de constancia e ilusión. Estoy hecho de una vida de entrenamiento”.

Foto: Cortesía | Juan Manuel Lara

DATO:

La coordinación estatal de este concurso de belleza varonil está a cargo de Raquel Terrazas; y la coordinación general por Lizbeth Balderrama