Tardan pacientes hasta 3 meses para surtir medicamentos

Surtir los medicamentos indicados por sus médicos en ocasiones resulta difícil para algunos derechohabientes de instituciones del sector salud, quienes comentan que es común recibir respuestas como “por el momento no tenemos esa medicina, tiene que regresar”.

El tiempo para que les sea surtido el medicamento oscila en ocasiones entre uno y tres meses, a esta problemática se agrega que las personas tienen que regresar a la farmacia hasta tres veces a la semana con la esperanza de recibir respuesta positiva.

Pacientes de diabetes y enfermedades crónicas, incluso embarazadas, comentan que ante el faltante de medicamento tienen que comprarlo por su cuenta, lo que genera un gasto personal desde los 300 pesos hasta los 1,600 y muchas veces supera los dos mil pesos mensuales.

Según derechohabientes, los medicamentos que en últimas fechas es más complicado que se les den, son metformina para las personas con diabetes, losartán para hipertensos, calcio para mujeres gestantes y fórmula para los bebés “las recetas tienen caducidad de tres meses, y hago visitas de hasta tres veces a la semana y en cada ocasión me comentan que aún no llega el medicamento”, aclaró el señor Óscar Estrada, quien espera por una prótesis de pierna y comenta: “Hay que acudir con el médico para que extienda la receta de nuevo o bien pagar hasta 500 pesos mensuales porque no me puedo quedar sin medicamento”, finalizó.

Van entre dos y tres veces a la semana con esperanza de surtir la receta.

Las farmacias del sector salud proporcionan un número telefónico para que la ciudadanía se comunique y así estar pendientes de la fecha en que llega el medicamento, “siempre que vengo me dan un número telefónico para que llame, pero cuando marco, me dejan esperando porque la línea se encuentra saturada”, comentó Beatriz Márquez, quien no encontró el medicamento que buscaba.

La rapidez con la que atienden es distinta dependiendo del día y la hora, personas que llegan antes de las doce del día esperan unos minutos, “hoy atendieron de manera rápida porque es temprano, y para mi suerte encontré disponible el medicamento”, dijo Magaly Ordaz López, quien asistió por medicamento controlado, pero los que acuden después llegan a esperar hasta una hora por la cantidad de personas que hay en fila y –dicen-entre más transcurre el tiempo, menos probabilidades de encontrar la medicina.

Por su parte, mujeres embarazadas o que acaban de tener bebé también son afectadas: “Al día debo tomar una cápsula de calcio, uno de muchos medicamentos para mi cuidado, y como no me administran como debe ser, la compro”, aclaró Lluvia Chacón.

El transporte es parte esencial para poder acudir a la unidad farmacéutica: “Debo tomar hasta cuatro camiones para venir y preguntar si hay medicamento, ya que en el teléfono no atienden”, dijo Macaria Olivas “además siendo yo una persona de la tercera edad, debo tener cuidado ahora que estamos en pandemia”, finalizó.

