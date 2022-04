¿Te asoleaste demasiado? Te decimos cómo sanar tu piel

En estas vacaciones la diversión puede llegar a hacer que nos olvidemos de tomar las medidas necesarias para no exponemos a los rayos UV, que pueden afectar en gran medida la salud de nuestra piel.

Y es que más allá de usar protector solar cada tres horas, es elemental que nuestra barrera protectora se mantenga humectada, hidratada y sana.

“Justo en primavera es donde la piel se siente más reseca y tiene una apariencia áspera y escamosa, esta afección no discrimina edad y se le conoce como xerosis; puede aparecer por la exposición al sol, por utilizar jabones en barra agresivos que alteren nuestro pH e incluso por bañarnos con agua a temperaturas inadecuadas y es que, aunque no lo parezca, bañarse con agua muy caliente en temporadas de calor no es nada extraño”, dice Miguel Gou, dermatólogo de la firma Sopharma.

¿Y qué pasa con nuestra piel en la búsqueda del bronceado perfecto? El experto dice que “los rayos solares promueven el envejecimiento prematuro y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Muchas veces tenemos en mente que el tener una piel rojiza después de un baño de sol, es estético, pero puede ser una señal de alerta”.



La hidratación se logra de adentro hacia afuera. Existen productos tópicos como cremas y lociones que te ayudarán a retener un poco más de agua en tu piel y que son necesarias para mantenerla sana.

“Sin embargo, ¿Sabías que todos los días pierdes un vaso de agua solamente por respirar? Así que, aunque utilicemos productos hidratantes, lo más importante es reponer el agua que día a día pierde nuestro cuerpo a través de la piel. Para ello, además de complementar tu rutina diaria de cuidado de la piel con productos humectantes, debes ingerir al menos ocho vasos de agua al día y evitar la exposición solar continua, ya que el aumento de temperatura en tu cuerpo acelerará la deshidratación a través de la sudoración”.

Gou, afirma que, en esta temporada de calor y sol, una acción que debemos de hacer es hidratar la piel, no sólo con agua simple; sino con el uso de electrolitos que debemos mezclar con el agua habitual. El suero más accesible es el uso de agua mineral, con limón y sal.



“Es importante mencionar que el clima de México es muy seco y en conjunto a la exposición solar, la deshidratación en la piel puede ser un grave problema, presentando eczema, prurito, manchas, arrugas y envejecimiento prematuro. Las cremas y jabones humectantes son el mejor aliado para contrarrestar estos problemas”, dijo Gou.

Los productos humectantes son tus mejores amigos. Antes de entrar en detalle, es importante que tengas en cuenta que un producto humectante no necesariamente es aquel que tiene una textura pesada, incluso grasa. Un producto humectante es aquel que te ayuda a que la piel mantenga su humedad interna y le ayude a reponer sus aceites naturales a lo largo del día que se ven comprometidos con la exposición solar, el aumento de temperatura y agentes externos del ambiente.



Es ideal que antes de elegir un producto, tengas la certeza de que tiene una textura suave, emoliente, de rápida absorción y lo más importante, que no altere el pH natural de nuestra piel que debe permanecer entre 5 y 5.5.

“Existen líneas como la de Sopharma pH5 que cuenta con una línea completa especializada en pieles mexicanas con tendencia reactiva, atópica y estresada. La aplicación de estas debe ser cada tres horas para la correcta hidratación de la piel, incluyendo cara y cuello, cuerpo y manos”, confirma Gou.



Utililza prendas que cubran del sol partes delicadas de la piel. En tiempos de sol intenso, se recomienda que cubras rostro, los brazos y la zona del pecho con prendas ligeras. Recuerda que debes aplicar tu factor de protección solar cada tres horas +50FPS y de preferencia elegir aquel que sea de amplio espectro (que proteja contra los rayos UVB y UVA).



“Se debe evitar cualquier producto que irrite nuestra piel. Como aquellos que tengan ingredientes sintéticos NO naturales. Podemos potenciar el pH óptimo con un estilo de vida saludable, hábitos diarios de correcto cuidado de la piel y productos que respeten el PH natural de la piel.” Concluye el experto.