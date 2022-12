¿Pasarás vacaciones navideñas en Mazatlán? Cómo es el clima en diciembre

¿Vacaciones en Mazatlán? Visitar esta ciudad de Sinaloa es sinónimo de fiesta y descanso ya que se ha vuelto el escape de la realidad de muchos chihuahuenses debido a la cercanía de ambas ciudades.

Además de ser un destino más accesible que playas del caribe, no quiere decir que no cuentan con las características como playa del Carmen o Tulum, sino que la familiaridad que se tiene entre Chihuahua y Sinaloa se ha vuelto un hermanamiento.

Es el lugar perfecto para darte un respiro de tu rutina diaria en temporada de vacaciones navideñas para huir del frío en Chihuahua, ya que Mazatlán tiene temperaturas máximas diarias varía de 32 °c a 28 °c o excedan a 33 °c, también fluctúa de los 24 °C a 26 °c y rara vez bajan a menos de 2 ° centígrados.

Los chihuahuenses son los principales turistas que llegan a esta ciudad debido a su cercanía, su agradable clima, su variada gastronomía en mariscos y las actividades familiares que se pueden llevar a cabo. Cabe resaltar que la mayoría de los chihuahuenses prefieren hacer este viaje hacia Mazatlán por medio de autobús o automóvil, ya que aprovechan el recorrido para disfrutar del camino hacia la sierra de Durango.

Debes saber que la mejor temporada para visitar Mazatlán es de noviembre a marzo, principalmente porque se terminó la temporada de huracanes, habitualmente esta temporada en el Pacífico Mexicano inicia en verano y termina en octubre. Aunque este tipo de fenómenos no son constantes es mejor que los tomes en cuenta para prevenir cualquier situación en tu hospedaje.

En Mazatlán no existe el fenómeno de las temporada de lluvias, sin embargo, esto no significa que no se presenten, sino que es posible que haya pero atípicamente, estas pueden presentarse entre agosto-octubre. Las precipitaciones generalmente se registran por las noches.

Te puede interesar: ¿Harto de Mazatlán? Las playas cercanas a Chihuahua que debes conocer

Ciudad Mazatlán / Foto: Facebook @Aventuras mazatlan

Mazatlán es el paraíso eterno

Mazatlán es el paraíso eterno, esto, debido a que los turistas que lo catalogan de esta forma por tener un clima cálido sin llegar al calor extremo.

Durante todo el año el calor se siente desde diciembre hasta febrero, sin embargo también hay corrientes de viento fresco.

El agua del mar durante estos meses no es tan cálida como se espera por los turistas, pero si te hospedas en un hotel, estos recintos en su mayoría cuentan con un sistema de calefacción en sus albercas.

Debes saber que las fechas consideradas como temporadas altas son en puentes, Maratón, Navidad, Fin de Año y Carnaval; el resto de los días la cantidad de turistas baja y es cuando se ofrecen promociones y descuentos por parte de empresas de Turismo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Te puede interesar: Firman carta de 'hermanamiento' entre Parral y Mazatlán

El Mirador de Mazatlán / Foto: tripadvisor

¿Qué visitar en Mazatlán a un bajo precio?

Si estas en Mazatlán te recomendamos hacer las siguientes paradas si tu viaje es express o buscas aventuras económicas pero muy gratificantes:

El punto obligado de esta ciudad es el Malecón y el paseo en una pulmonía, es limpio y extenso, además puedes visitar centros comerciales y restaurantes.

Plaza Machado es un buen sitio para disfrutar de la gastronomía y de recorrer tiendas, también puedes aprovechar para tomarte fotos.

El Faro de Mazatlán es de los lugares más instgrameables para tus recuerdos, Aquí tendrás una vista inigualable de la ciudad.

Visita el monumento de Pedro Infante, lugar icónico de Mazatán con una gran vista y mirador que representa parte esencial de la cultura Mazatleca, por ser considerado un ídolo.

La Caverna del Diablo es otro lugar que debe ir y conocer las historias y leyendas que lo involucran

En Mazatlán hay un sin fin de actividades que puedes hacer solo, en familia o en pareja y sin duda te dejaran una gran experiencia en tu viaje.