Museos, sitios naturales y más: Esta es la oferta turística y cultural que ofrece Chihuahua capital

¿Estás de visita en Chihuahua capital, o resides aquí y no has tenido la oportunidad de conocer lo que ofrecen los diversos museos de la ciudad? es tu oportunidad de disfrutar de la oferta cultural y turística que hay en cada uno de ellos, así como en las exhaciendas, parques y las Grutas de Nombre de Dios, todo con el fin de no dejar pasar desapercibido el Día Mundial del Turismo que se celebra el 27 de septiembre.

De igual manera uno de los grandes atractivos que hay en la ciudad es el Centro Histórico de la Capital, el cual puedes recorrer donde encontrarás grandes atractivos como la Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, Paseo Victoria, el Mausoleo de Francisco Villa, la Quinta Gameros, la hermosa fachada de la Quinta Touché, la Plaza del Ángel y muchas actividades más dirigidas a toda la familia.

Te puede interesar: Realizan primer encuentro de negocios Chihuahua Discovery Travel Market; esperan derrama de 100 mdp

Pero si buscas conocer más sobre el arte y la cultura de Chihuahua, no te puedes perder los distintos museos municipales, entre ellos:

Museo Sebastián: un lugar histórico donde p odrán recorrer sus salas de exposición con distintas propuestas de arte local y nacional , está ubicado en el Edificio Casa Siglo XIX en avenida Juárez número 601, colonia Centro, en un horario de martes a domingo de las 10:00 a las 18:00 horas.

un lugar histórico donde p , está ubicado en el Edificio Casa Siglo XIX en avenida Juárez número 601, colonia Centro, en un horario de martes a domingo de las 10:00 a las 18:00 horas. Museo Interactivo de Finanzas Personales “La Bóveda”: un museo interactivo con módulos mecánicos y digitales, en el que se abordan temáticas como el ahorro, inversión y economía familiar a través de juegos y actividades lúdicas , dirigidas a niños y adultos; podrás visitarlo de lunes a viernes en un horario de las 10:00 a las 16:00 horas.

un museo interactivo con módulos mecánicos y digitales, en el que se abordan temáticas como el ahorro, , dirigidas a niños y adultos; podrás visitarlo de lunes a viernes en un horario de las 10:00 a las 16:00 horas. Centro de Desarrollo Cultural: consiste en una sala de exhibición temporal que a través de sus propuestas permite al visitante conocer y convivir con el patrimonio cultural e histórico de Chihuahua; disfruta de sus exposiciones de martes a sábado en un horario de las 10:00 a las 19:00 horas y los domingos de 11:00 a 15:00.

Foto: Facebook @¡Ah Chihuahua!

Para empaparte más acerca de la historia de Chihuahua capital, el Gobierno Municipal te invita a conocer sus famosas exhaciendas.

Ex Hacienda del Sauz, donde podrás gozar del Museo del Apache y el Vaquero, en un horario de 10:00 a 16:00 de miércoles a domingo, puedes obtener mayor información comunicándote al número (614)174-76-15 o visita sus redes sociales.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Ex Hacienda de San José del Torreón tiene un horario de 10:00 a 16:00 horas, de miércoles a sábado; y de 08:00 a 17:00 los domingos, donde conocerás el Museo del Vino, y podrás probar un delicioso y tradicional asado de puerco; este sitio turístico se encuentra ubicado rumbo a la carretera a Majalca, para más información puedes comunicarte al número 614-137-12-23.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Museo Quinta Carolina, ubicado en la colonia Quintas Carolinas, un gran recinto donde se realizan distintos eventos gastronómicos y culturales; además, podrás encontrar distintos talleres artísticos permanentes para toda la familia.

Doble Vía Dunas de Yeso en Coahuila: ¿Cómo llegar a este majestuoso desierto saliendo desde Chihuahua capital?

Por otro lado, para los amantes de la aventura, Chihuahua cuenta con actividades para toda la familia, entre ellas: