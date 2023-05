¡Delicioso y tradicional! Conoce los manjares que ofrecen en la Feria Santa Rita

En la Feria Santa Rita 2023 puedes encontrar comida y antojitos que por lo general, no hay con frecuencia en Chihuahua, un ejemplo de lo que puedes degustar en la fiesta más grande del norte de México es el mole y los tamales oaxaqueños, atole morado, empanadas grandes rellenas de piña, fresa o cajeta, así como conchas grandes, por mencionar algunos.

Este medio de comunicación llegó hasta un local donde preparan todo de manera artesanal, desde las tortillas hasta los platillos que oferta, las personas que atienden el lugar expresaron: “el mole puede tener hasta más de 120 especias, el que preparamos nosotros es con una receta familiar, donde nosotros ocupamos semillas, diferentes chiles, como el seco y lo que nos distingue es que no usamos electrodomésticos, como la licuadora, todo lo hacemos a mano, de ahí el secreto y la diferencia del sabor”, indicó la joven originaria del estado de Oaxaca.

“También, de preferencia todo va tostado y lo puedes combinar con cacahuate y si no es de tu gusto, puedes usar pasas, nueces, canela, claro que todo es opcional, no tiene que llevar todo esto y pues nos enfocamos en este tipo de mole para que lo conozcan más, que es diferente al de dulce, seco, salado, picante, y nos ha funcionado muy bien".

“Por otro lado, también ofrecemos diferentes atoles, como el morado, que no se conoce aquí y está hecho a base de grano natural de ese color, asimismo, champurrado, también contamos con atole para diabético, que no es dulce y es muy benéfico para la salud; de igual forma los otros atoles pueden servir a las personas que no pueden comer algo sólido ya que un vaso de este alimento es muy completo, es como una comida”, indicó la colaboradora del negocio.

Otro de los puestos que se encuentran en los pasillos de la feria es el de los tamales oaxaqueños que siempre tienen comensales disfrutando de este producto, las trabajadoras indicaron un poco el proceso para hacer este rico manjar.

“Primero cuezo el pollo, escurro el caldito, luego bato la masa con el caldo de pollo y éste último lo deshebro, cuanto tengo listo esto, me pongo a moler la salsa roja, que la cuezo con tomate, chile guajillo, cebolla, ajo y otros ingredientes, después pongo a cocer las hojas de plátano, que son normales, y empiezo a untar la masa en las hojas, y formo tipo costalitos y los pongo a cocer".

“Si es de puerco, hago el mismo procedimiento, tomo el caldito y lo mezclo con la masa, y uso los ingredientes señalados, siendo el de puerco en rojo el que más tiene venta, le sigue el de pollo en rojo, y luego pollo en verde".

“Aquí en la feria a diario preparamos 100 tamales, tenemos ya más de 15 años con el negocio y nos ha funcionado bien, el conocimiento de preparación de este alimento lo tenemos porque somos originarias de Oaxaca”, finalizaron las cocineras.