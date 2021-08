Dunas de Samalayuca, un mar de arena en Ciudad Juárez

Ubicados a 50 kilómetros de la ciudad fronteriza de Juárez se encuentran las Dunas de Samalayuca, un mar de arena que tiene una superficie de mil kilómetros; un lugar idóneo para los amantes de los deportes extremos y astronomía, así como para todos aquellos que quieran experiencias diferentes e inolvidables.

El estado de Chihuahua alberga una gran cantidad de recursos naturales, así como climáticos y geográficos, con ecosistemas únicos, que hacen del “estado grande” un atractivo turístico para todos los gustos, tal es el caso de la Dunas de Samalayuca, ubicadas en el norte del estado, a 50 Km de la ciudad fronteriza Juárez.

En el año de 2009, el complejo de las Dunas fue registrado bajo el nombre de “Parque ecológico Dunas de Samalayuca”, nombre emblemático del cual se le conoce como Samalayuca.

Foto: Gorki Rodríguez | El Sol de Parral

Al transitar sobre la autopista Juárez-Chihuahua y viceversa, se pueden visualizar inmensos médanos de arena, que parecieran ser el monte donde los dioses entran en contacto con el mundo terrenal y el astral.

Partiendo de Ciudad Juárez, por la carretera federal 45, en dirección a Chihuahua, antes de llegar al poblado de Samalayuca, se encuentra un señalamiento, que indica la entrada a las Dunas de Samalayuca.

El camino prosigue fuera de la autopista, en una brecha de terracería por aproximadamente una hora más o menos, dependiendo de las condiciones del terreno, ya que en tiempo de lluvia hay partes por las que se es difícil el acceso.

Foto: Gorki Rodríguez | El Sol de Parral

Una vez llegado a la parte inicial de las Dunas, se paga una comisión de cien pesos al entrar, parte del recurso que sirve para la conservación del lugar.

Antes de ingresar a las Dunas, al visitante se le hacen una serie de recomendaciones de no causar destrozos del área, mantener limpio el parque, no tirar basura, no provocar disturbios, entre otros lineamientos que son indispensables para poder tener una estancia agradable.

El complejo de las Dunas de Samalayuca, es una reserva cien por ciento natural, para disfrutar con la familia de un momento agradable, en uno de los caprichos más impresionantes del estado de Chihuahua, las Dunas de Samalayuca.

Foto: Gorki Rodríguez | El Sol de Parral

Para mejor ubicación del lugar, se recomienda teclear en el buscador de Google Maps “Dunas de Samalayuca” para trazar la ruta y llegar sin ningún contratiempo hasta el complejo ecoturístico, además de ser la manera más cómoda y rápida para poder llegar, debido a que los médanos cuentan con muy poca señalización para su ingreso, lo que imposibilita el acceso para personas que por primera vez desean conocer los médanos.

Aledañas a las Dunas de Samalayuca, se encuentran las sierras del Presidio y Samalayuca, en donde se han descubierto petrograbados y pinturas rupestres, que de acuerdo al INAH, datan del 8000 a.C.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR

De acuerdo con fuentes paleontológicas consultadas, las Dunas de Samalayuca formaron parte de un mar que ocupó los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila, hace cien millones de años, llamado Mar Interno de Norteamérica, por lo que la composición de las arenas de Samalayuca, son de la misma característica que las de un océano.

Las mejores estaciones del año para asistir a las Dunas de Samalyuca, son en otoño, para aquellas personas que no toleran las altas temperaturas del desierto, de más de cuarenta grados centígrados y en temporada de verano, cuando el cielo por lo general se encuentra despejado, pero con temperaturas sumamente caliente de las 10 de la mañana y hasta las seis de la tarde.

Foto: Gorki Rodríguez | El Sol de Parral

En esta área se pueden realizar infinidad de actividades como el senderismo, rodadas en vehículos cuatro por cuatro, Snowboard sobre arena, rodar en burbujas flotantes sobre la arena, fotografía de paisaje y moda, así como practicar la astrofotografía y la astronomía.

Para los amantes de la astronomía, los cielos más estrellados se pueden visualizar en el mes de octubre.

Si bien estas son solo algunas de las actividades que se pueden realizar dentro de las Dunas de Samalayuca, cuyos cerros de arena también se les conoce como los “Cerros fantasmas”, ya que la arena con la acción del viento forma montículos, que al cabo de uno minutos pueden trasladarse a otro lugar, deformando el paisaje por completo.

RECOMENDACIONES

Es importante tomar en cuenta que al estar en un desierto y un área natural se está en contacto directo con la flora y fauna del área, por lo que es indispensable estar alerta de las víboras de cascabel y animales ponzoñosos.

Así mismo, se recomienda llevar alimentos para recuperar energía, abundante agua, electrolitos orales y frutas, muy indispensables para prevenir una insolación.

Foto: Gorki Rodríguez | El Sol de Parral

Las horas clave en donde es mayor la radiación son de las once del día a las cinco de la tarde, por lo que se recomienda estar lo menos posible debajo de los rayos ultravioleta emitidos por el sol.

Para poder acceder a los médanos de arena, es indispensable un vehículo todo terreno el cual tenga doble tracción para que pueda rodar sobre la arena y evitar se quede atascado.

Sin duda alguna las Dunas de Samalayuca son un verdadero atractivo turístico para todas las edades y un manjar de sensaciones y emociones que te están esperando, dentro de este mar de arena.