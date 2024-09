¿Fan del otoño? Festival de la Calabaza en Cuauhtémoc: Qué días es y qué hacer

Ya viene el otoño junto con la temporada de Calabazas y en el estado de Chihuahua no solo las hojas de los árboles se visten de colores naranjas y cafés, pues también se vestirá de esta estación la ciudad de Cuauhtémoc.

Sumérgete en la celebración de la temporada con el Festival de la Calabaza y el Otoño 2024 en Ciudad Cuauhtémoc, donde podrás disfrutar desde el tallado de calabaza hasta de la tradicional y famosa Pizza Menonita.

Para este gran evento se ha preparado un tour completo que te permitirá disfrutar al máximo el festival que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de septiembre, en la ciudad de las Tres Culturas.

Por medio de la página de Facebook de Turismo Tres Culturas, se ha informado que, aunque ellos no son los organizadores, los encargados son Guías locales nativos y certificados.

Detalles del Tour:

Transporte desde Chihuahua Capital

desde Chihuahua Capital Alojamiento por una noche en habitación doble

por una noche en habitación doble Actividades destacadas como esculpir tu propia calabaza

Clase demostrativa y degustación de repostería de manzana, elote y calabaza

de repostería de manzana, elote y calabaza Pumpkin spice latte casero

Participación en el festival, incluyendo el concurso de la calabaza más grande , comida típica menonita, y productos caseros como pays, galletas y conservas.

, comida típica menonita, y productos caseros como pays, galletas y conservas. Este tour incluye todos los traslados necesarios y una narrativa original para enriquecer tu experiencia.

Foto: Facebook / Turismo Tres Culturas

Para más información y reservas, contacta exclusivamente por WhatsApp al 6251306943, en un horario de atención de 10:00 am - 5:00 pm de lunes a viernes y los sábados de 10:00 am a 2:00 pm. Si deseas acudir no olvides ir apartando tu lugar pues el cupo es limitado.

Vive una experiencia otoñal inolvidable con guías locales nativos y certificados de Ciudad Cuauhtémoc. Para más información además del número mencionado puedes visitar las redes sociales de Turismo Tres Culturas, en Facebook, Instagram y TikTok, no solo para este evento, también para otros que se realicen en Cuauhtémoc.

Pues por estos medios, anuncian desde tours de invierno, en pareja hasta Bazares Menonitas, también podrías aprender un poco más sobre las tres culturas que conviven en Cuauhtémoc y en todo el estado, un orgullo para la diversidad chihuahuense.