Tranvías turísticos en Chihuahua: cuáles son los tours y cuánto cuestan

A todos nos ha pasado que tenemos algún amigo o familiar que viene de visita por primera vez la ciudad de Chihuahua, y no conoce todos esos detalles jugosos de la región y que -quizá tú tampoco sepas- pero con ayuda de un recorrido histórico puedas revelar grandes misterios cómo: ¿Quién fue Pancho Villa realmente, héroe o bandido?, ¿Quién construyó la Quinta Gameros y por qué no la habitó jamás? o simplemente conocer un cariz distinto de la ciudad, saltando de bar en bar. Cualesquiera que sean tus propósitos de subir a alguno de los tranvías disponibles, no dejes de divertirte y pasarlo bien.

¿Qué debo saber antes de tomar un tranvía turístico?

Los tranvías turísticos del Centro Histórico de Chihuahua, son operados por agentes municipales y privados. El objetivo es que los visitantes conozcan los puntos más destacados de la ciudad, sus habitantes más distinguidos, así como aprender datos curiosos sobre calles, alamedas y colonias que no son del todo sabidos y de interés popular.

Te sugerimos que lleves contigo, agua, bloqueador solar y sombrero, ya que muchos de los recorridos son hechos a plena luz del día y corres el riesgo de caer en fatiga rápidamente. Algo que también te recomendamos considerar, es que si llevas contigo niños pequeños escojas los tours más breves, para que no se desesperen -ya que existen algunos que llegan a durar hasta tres horas- cómo son los recorridos teatrales donde se interpretan algunos pasajes memorables de la nación.

¿Cómo y dónde adquirir tus boletos?

Dicho lo anterior, si ya te animaste a hacer un viaje por el pasado, la operadora ‘Chihuahua Bárbaro’ pone a tu disposición la venta de entradas en la calle Victoria, a un costado de la Catedral. Si eres de aquí, muestra tu identificación y recibe un 50% de descuento en algunos recorridos seleccionados.

En cuanto a las formas de pago es posible hacer depósitos bancarios, utilizar PayPal, transferencias, tarjetas de crédito y débito o pagos en efectivo.

Para mayores informes marca al 614 425 0006 y al 614,4136100.

O visita el sitio web: www.chihuahuabarbaro.com

Instagram: @chihuahuabarbaro_mx

¡1,2,3 Listos para emprender la aventura!

De las muchas opciones existentes nosotros te sugerimos tomar alguno de los siguientes tours, ¡Seguro serán inolvidables!

Tour Cantinas

Vive uno de recorridos más gustados por el público dedicado a las cantinas tradicionales, parques y miradores, en el que conocerás una faceta diferente de la ciudad de Chihuahua.

Hora: De jueves a sábado 7:00 pm

Duración: 3 Horas

Costo por persona: $200.00

Que bonito es Chihuahua

Tour panorámico, en el que podrás disfrutar de las más bellas vistas de la capital de Chihuahua y tomar las fotos más espectaculares posibles.

Horarios:

Lunes

10:00, 12:00, 14:00 y 16:00 horas.

Martes a Domingo

12:00 horas

14:00 horas

16:00 horas

18:00 horas

Precio:

$100.00 general

$80.00 niños

Salida de Calle Victoria esquina con Ocampo.

Recorridos teatrales

"Vámonos con Pancho Villa"

Profundiza y diviértete con las andanzas de uno de los personajes históricos más contradictorios y queridos de todos los tiempos en México.

Todos los días por temporada vacacional

12:30 horas.

Adultos: $180.00

Niños: $150.00

Plaza Hidalgo (frente al palacio de gobierno).

Historia y leyendas:

Haz un recorrido breve por la evolución histórica de la ciudad de Chihuahua, desde su fundación en tiempos de Nueva Vizcaya, pasando por el periodo de la independencia, la Revolución hasta la actualidad.

Horarios:

Jueves a domingo

18:00 horas

Adultos: $180.00

Niños: $150.00

A un costado de la catedral.

Chihuahua de Noche

¿Te imaginas saber detalles íntimos del cura Hidalgo, Benito Juárez o las adelitas? No te pierdas la oportunidad de conocer el ‘lado B’ de los padres de la patria. (Apto solo para mayores de edad).

Jueves a Sábado

20:00 horas.

Duración: 3 horas

Adultos: $200

Victoria # 419 esquina Ocampo (oficinas).