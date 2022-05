¿Vendrá o no Gloria Trevi a la Feria de Santa Rita?

La página oficial web de la Feria Santa Rita ya está disponible https://feriasantarita.mx/, donde vienen los pormenores sobre el desarrollo de esta fiesta chihuahuense, y la cartelera de los artistas que estarán presentándose tanto en el Teatro del Pueblo como del Palenque, sin embargo, llama la atención que en la lista que presenta en su plataforma digital no viene Gloria Trevi.

Como se había anunciado, desde el inicio, por parte de los organizadores, Gloria Trevi formaría parte de este selecto desfile de cantantes que con sus temas alegrarían a los chihuahuenses en el Teatro del Pueblo, pudiera tratarse de un error involuntario el omitir su show que sería el 29 del presente mes, pero hasta el momento los organizadores no han informado si realmente se trata de un error o no estará la famosa.

ESPOSO DE GLORIA TREVI ARREMETE CONTRA CHUMEL

Ya es costumbre que Chumel Torres emita su opinión sin tapujos en redes sociales, pues en diversas ocasiones se ha visto envuelto en varios encontronazos con celebridades del medio, inclusive con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Y en esta ocasión, el conductor del Pulso de la república no perdió la oportunidad y arremetió en contra de Gloria Trevi tras hacer referencia al momento en que la cantante fue acusada de diversos delitos como corrupción de menores y trata de personas en el “Clan Trevi-Andrade”.

“Gloria Trevi no canta chido, pero trata”, fueron las palabras de Chumel Torres en su post, aunado de la expresión: “#CásateConmingoInternet”.

Ante ello, los comentarios negativos y positivos de los internautas no se hicieron esperar, pues algunos apoyaban el texto de Torres, mientras que otros defendían a la cantante:

“Claro que canta chido, le echo toda la culpa a Sergio Andrade para hacerse pasar como víctima y no victimaria como lo que será siempre”. “Nunca iré a verla, pagar un boleto nel!! Yo no olvidó y ella no fue víctima de Andrade, fue parte de todo”. “Gloria canta muy bien y además es autora de sus canciones ! Yo soy fan”. ”Yo también soy fan, y entiendo que ella fue víctima también y aun así pago 5 años de cárcel, eso no le quita el talento para escribir sus canciones y para cantar como lo hace”, fueron algunos comentarios.

Foto: Instagram | @chumeltorres

No obstante, hubo un comentario en específico que llamó la atención entre los cibernautas. Ya que, Armando Gómez -esposo de Gloria Trevi-, salió a la defensa de su pareja con una contundente respuesta, en la que dejó ver que la intérprete de Diosa de la Noche pagó su debida condena y pidió a Chumel Torres que dejara de usar sus redes sociales:

“Está por encima de la autoridad, te informo que @GloriaTrevi salió Absuelta por el Supremo Tribunal de la Justicia de la Nación de México. ¿Sabes lo que significa esa palabra Absuelta? Me gustaría de todo corazón que dieras buen uso a tus plataformas y no las utilices”, escribió Armando.

Y aunque Chumel no contestó a este tweet, los usuarios en la red social sí opinaron al respecto: “Existe una gran diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. No importa que haya sido absuelta, que nunca se olvide su grado de responsabilidad. Ser víctima no la exime de su grado de responsabilidad”. “Ser absuelto no es lo mismo que ser inocente”, destacaron internautas en la plataforma.

Hasta el momento Gloria Trevi no ha emitido declaración en cuanto a las afirmaciones del influencer, no obstante, es claro que esta disputa entre la inocencia y la absolución del tan conocido clan Trevi-Andrade, es y seguirá siendo un debate.

Sin embargo, esto no ha detenido a la artista de continuar con su carrera en el mundo de la música, así como retomar su vida a pesar de todos los comentarios, dado que recientemente tuvo un altercado con el escenario en donde se presentaría.

Tal situación, fue informada por la misma famosa vía redes sociales, donde aseguró que el concierto que tenía programado para el fin de semana en Xalapa, Veracruz, tendrá que ser pospuesto ya que se cayó parte del escenario. Afortunadamente, Gloria reportó que no hubo lesionados.