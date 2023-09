Viene Aída Cuevas a Chihuahua con su show "Yo creo que es tiempo"

La consentida de Chihuahua, Aída Cuevas, vuelve a tierra norteña para presentarse en el Palenque de Santa Rita este 28 de octubre, con su gira “Yo creo que es tiempo”, donde tendrá como invitada a Valeria Cuevas y Gerardo Fierro; los boletos ya están disponibles en Don Boletón con un costo de: VIP $1,995.00, Platino $1,470.00, Oro $1,165.00, Plata $940.00, y Bronce $560.00.

En reunión informativa dieron los pormenores de este evento musical, totalmente mexicano, donde estuvo presente uno de los pilares principales de la música mexicana, Aída Cuevas, así como sus hijos, quienes de igual forma hablaron con la prensa.

“Mi hijo Rodrigo, quien es nuestro productor, nos he escrito un tema maravilloso que se llama ‘Herencia’, donde se habla de mi vida y del legado que dejó a mi hija, para que ella siga con la música ranchera, la cual no debe olvidarse ni perderse, la grabamos y estamos con la promoción la llevamos a Estados Unidos y tuvo una respuesta increíble”, dijo contenta y orgullosa Aída Cuevas.

Agregó que viene un nuevo tema, donde está de invitada con su hija, “también en el Palenque estará Jerry, otro paisano de Chihuahua, yo le digo que es el único que sabe hacer el falsete como Miguel Aceves Mejía y me honra decir que soy su madrina, canta maravilloso este muchacho, quien nos va a acompañar en este concierto”.

Este medio de comunicación le preguntó ¿Qué le hacía falta a la música mexicana, a su parecer?: “Creo que más promoción, más apoyo, porque el cariño está, porque el mexicano que sale al otro lado o cualquier parte del mundo, se siente tan orgulloso, y dice viva México, México lindo, pero cuando yo llego aquí, se los juro de corazón, no he visto otra tierra en México que apoye más la música mexicana que ustedes, Chihuahua, que se sienten orgullosos, de sus tradiciones, gente, gastronomía, son maravillosos, por eso yo aquí me siento en casa, me considero paisana de ustedes, yo sé que aquí quieren y honran la música mexicana”, expresó.

Opina de los corridos tumbados

“Les voy a decir la verdad, yo soy bien neta, no sé, ni los he escuchado, perdón, no es algo que me llame la atención y no es por grosería, simplemente porque no escucho otra música, sí la ranchera, también la de jazz, me relaja mucho, pero la verdad no escucho mucha música y debería de hacerlo, en el próximo palenque les platico, me lo voy a llevar de tarea”, dijo.

Por otra parte, indicó que ya no importa que no la inviten o integren a la cartelera del palenque de la Feria Santa Rita, por cuestiones de concesiones de empresarios, “yo voy a seguir viniendo, mientras ustedes me apoyen, voy a traerles mi show y me voy a llevarme el cariño y el aplauso de todos ustedes”, expresó.

Así que si eres fan de esta gran voz que ha puesto en alto el nombre de México en cada escenario fuera del país, es tu oportunidad de volverla a ver y cantar junto a ella los temas que la han consagrado en la música vernácula como: “El pastor”, “Te vas a quedar con las ganas”, “Quizás mañana”, “Tú no me conoces”, “Que buena suerte”, y muchas más que hará que saques el mexicano que traes dentro.

Dato: Compartirán escenario junto a la “Consentida de Chihuahua” su hija Valeria y el cantante local Gerardo Fierro “El Príncipe del Falsete”