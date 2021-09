"Young Arballo" abrirá evento a Andy & Lucas

Eduardo Arballo Contreras quien es conocido artísticamente como “Young Arballo” tiene su canal en YouTube donde puedes escuchar algunos de sus temas como: “Otra vez, L.C.D.B., Cuaren10a, Respeto, Paladar”, entre otros, sus proyectos en puerta son más canciones y videos en los que ya está trabajando para darlos a conocer a sus seguidores, y este día 10 del presente abrirá el evento de Andy & Lucas.

Inició con el género del rap, sin embargo, señala que su inspiración para componer abarca varios ritmos, desde el año 2012 empezó en el mundo de la música, tiempo en el que ha escrito más de 100 canciones, y algunas de ellas ya están en las diferentes plataformas musicales y videclips, siendo el video “Los compas de bloque” el que tiene más vistas y el cual interpreta a dueto con “El Znry”, quienes estuvieron hace días en uno de los centros de diversión de la capital dando a conocer su talento, recibiendo gran aceptación de los presentes.

Asimismo, ha sido telonero de varios artistas, entre ellos Gera MX; su gusto por la música siempre ha estado presente, dice, “desde que estaba chico había escuchado el grupo Primavera, Intocable, El Tri por parte de mis padres, pero mis hermanos eran los que oían rap, entonces todos me llenaron de eso, y me encantó más este último ritmo porque me gustaba en la forma que se expresaban, no tenían tapujos para dar un mensaje”.

Uno de los tiempos difíciles por los que pasó en su trayectoria fue la pandemia, donde hubo un momento en que quiso “tirar la toalla”, y dudó de él, sin embargo, empezaron a ofrecerle participar en videos, eventos y entrevistas, “la misma vida me volvió a poner en camino”, informó.

FRASE

“Toda mi vida he sentido que hay algo esperándome musicalmente, por lo que estoy muy agradecido con lo que hay alrededor mío”