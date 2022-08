¿A chambear al Chuco? De dónde vienen estas expresiones muy chihuahuenses

El español es uno de los idiomas más hablados del mundo. Y es el idioma que se habla como idioma principal en mayor número de países. Esto significa que tiene gran cantidad de variables o dialectos. En Chihuahua hablamos una forma particular del español característica de nuestra región.

Lo que podríamos llamar el dialecto chihuahuense o del norte de México se caracteriza por su ritmo y la pronunciación de algunos sonidos, como la sustitución del sonido “ch”, por el “sh”. Pero también por una serie de palabras y expresiones únicas.

Entre éstas, tenemos la palabra “chuco” para designar a los Estados Unidos, o bien simplemente El Paso, Texas. Esta palabra es casi exclusiva de nuestro léxico como chihuahuenses, y en ella queda huella de la histórica relación que tenemos con Estados Unidos.

De acuerdo a la versión más conocida, el origen de la palabra “chuco” es un negocio de El Paso Tx. llamado Shoe Company, es decir Shoe Co. pronunciando “shu co”, pronto dio paso a la palabra que conocemos en la actualidad. Ya que el lugar era una referencia importante, al parecer, la gente decía voy al Shoe Co. para referirse a toda la ciudad de El Paso y posteriormente esta expresión llegó a aplicarse a todo “el otro lado”.

A chambear al chuco

La palabra “chamba” de la que deriva el verbo “chambear” no es exclusiva del dialecto chihuahuense, pero sí es típica del español hablado en México.

Una versión para explicar el origen de esta particularidad del español mexicano es que surgió con el Programa Bracero, en los años 40 del siglo pasado. Cuando los trabajadores del programa tenían que ir a la Chamber of Commerce (Cámara de Comercio) en Estados Unidos, a renovar contratos.

Sin embargo, de acuerdo a la Academia Mexicana de la Lengua, chamba que quiere decir trabajo empleo, aparece en diccionarios de mexicanismos desde finales del siglo XIX. Lo cual descarta la teoría de la Chamber of Commerce.

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), “chamba” viene del antiguo portugués y significa “chiripa”. Pero no podemos estar seguros, ya que las etimologías no son una ciencia exacta. O bien, “chamba” podría estar relacionada con el adjetivo “chambón” que no quiere decir trabajador, sino que alude a una persona “poco hábil en cualquier arte o facultad”, según el DRAE.

Como podemos ver, los orígenes de las palabras que usamos no siempre son claros y pueden existir diversas teorías para explicarlos. Pero, con frecuencia, sus orígenes revelan cosas sobre nuestra cultura y nuestra historia. Por ello, es importante la labor de historiadores y lingüistas investigan la etimología de las palabras.