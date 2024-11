Alberto Acosta presenta su novela “¿Me escuchas?”

El joven Felipe Alberto Acosta Maldonado presentó con éxito su escrito “¿Me escuchas?” en la Feria del Libro Chihuahua 2024 que se está llevando a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones, primera obra que da a conocer el chihuahuense y que hoy en día se encuentra promocionando, siendo una novela apta para mayores de 14 años.

El escritor, que cuenta con dos maestrías, indica que la sinopsis de su libro “¿Me escuchas?” trata de un nuevo comienzo a costa de dejar todo atrás. Luis, un chico de 13 años, y su hermana Melanie, lidian por algunos cambios no sólo por la condición de Melanie o la edad de Luis, quien está entrando a la adolescencia, sino también por una forzosa mudanza que deben realizar sus padres para cuidar a un familiar y quizás también por problemas económicos, sociales, entre otros sucesos extraños que ocurrían en su casa.

Felipe Acosta expresó que le tomó mucho tiempo escribir esta obra: “La verdad me tomó bastante, pues era un proyecto más personal como algunos otros que tengo, entonces me tomé mucho mi tiempo hasta que una exmaestra mía de bachilleres, Carmen Ricarte, me instruyó y motivó a meterlo a una editorial.

Felipe Alberto Acosta

“Y mi inspiración como tal para escribir este libro, no sabría con exactitud, quizás un amigo cercano, una tía y mi hermana menor, quienes cuando les contaba al respecto les emocionaba la trama, y la fui modificando y agregando más detalles”, informó.

Por otro lado, indicó que este es su primer libro, sin contar aquellos sin publicar (libro de poesía y un cómic), que en total serían tres y que posiblemente en un futuro cercano se enfocaría a escribir otro con un tema más serio.

Ante el reto de sacar adelante su obra manifestó que le deja una gran satisfacción personal: “Como ya mencioné no pensaba publicarlo, sólo reservar derechos de autor, pues mi primer idea era una vez reservados los derechos, realizar un cortometraje basado en él con talentos chihuahuenses de ésos que por no tener contactos, renombre o dinero no se pueden dar a conocer, y que el talento ahí está”.

Si deseas saber más sobre este joven escritor puedes seguirlo en sus redes sociales, en Instagram está registrado como (el_philip79) y en TikTok (yo_t_recomiendo).