Alejandro Drago dará un concierto en el Teatro de los Héroes junto a la OFECh

Uno de los músicos reconocidos a nivel internacional es Alejandro Drago “el Magnífico”, quien dará este día junto a la OFECh un concierto en el Teatro de los Héroes y mañana en Eventos Villarreal, siendo su estancia por primera vez aquí en Chihuahua y segunda que visita México.

Su primer concierto que dio fue a la edad de 10 años, e informa que escogió esta profesión porque: “Esto tiene que ver con Piazzolla, mi madre es una bailarina profesional de folclor y de tango, cuando yo era un niño mi madre se divorció de mi papá y ella trabajaba en espectáculos, entonces ella me llevaba a los eventos, donde la comunidad artística me tomó cariño, y en un show por el año 1974 estaba ella con Antonio Agri, violinista clásico y de tango quien tocó muchos años con Piazzolla, y como yo siempre me mezclaba con todas las personas que estaban en el evento me tocó escucharlo y me fasciné y le dije a mi mamá ‘quiero tocar violín’, sin embargo, no me hizo mucho caso, al paso de los meses fue Agri quien le dijo a mi madre que yo tenía realmente un interés genuino por aprender y fue así como inicié”, dijo el violinista.

Señaló que algunos de los conciertos memorables que han sido para él, fue uno en el 2015 en Armenia en honor al centésimo aniversario del genocidio armenio siendo muy emotivo el espectáculo, donde la gente lloró. Otro más, cuando tenía un cuarteto, en París se presentan y tocan ante cientos de personas, al finalizar un silencio total y baja una paloma y se para delante de ellos pasan algunos segundo y el aplauso inicia y el ave levanta el vuelo, “fue algo maravilloso”, declaró.

“No he tenido tiempo de conocer Chihuahua, sólo del hotel a los ensayos, pero espero darme mi espacio porque quiero conocer su cultura y gastronomía”, finalizó.

DATO:

Su discografía en Francia, Estados Unidos y Argentina incluye cuartetos de cuerda, conciertos y tangos de vanguardia