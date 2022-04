Allegro Cinema cautiva con su espectáculo

Las funciones que presentó el espectáculo Allegro en el Teatro de los Héroes cautivó a los presentes con el programa que se desarrolló donde la diversidad musical y de baile hicieron que el público disfrutara de un show de calidad, en el que participaron alumnos del Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua, de preparatoria y posgrado.

Algunos de los temas que la audiencia pudo disfrutar fueron: Dancin queen, Mamma mia; Firework, Madagascar 3; Call me irresponsible, Papa’s delicate condition; Singin’ in the rain; Inspiración; Glory, Selma; Al otro lado del río, Diarios de motocicleta; All star, Shrek; Quédate conmigo, Cásese quien pueda; El mejor guerrero, Mulan; Labios, Amor de mis amores, entre otros más.

Entre los cantantes que hicieron que el show fuera un éxito estuvieron: Alejandro Delgado, Alejandro Peralta, Ana Laura Sánchez, Andrea Georgina Pavía, Ariana Terán, Daniela Sánchez, Diana Laura Urbina, Diego Ernesto García, Eduardo Perea, Elías Castellano, Estefanía Macías, Gerardo Granados, Gerardo Murga, Laurie Valeria Diego, Lizbeth Andrea Salas, María Fernanda Daniel, Mariana Ortiz, Víctor Eugenio, sólo por mencionar algunos de los talentos participantes.

Foto: Rafael Ochoa | El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, sin la ayuda de los músicos no había sido posible realizar los números musicales y de baile; en el sax estuvo Carlos Joaquín; cello Daniela Aranza Salas; corno David Argenis; guitarra Eduardo Durán; teclados Eduardo Núñez; violín Elías Castellanos; flauta transversal Georgina Diego; piano y trompeta Gerardo Granados; batería Jaime Rascón, bajo José Gustavo Márquez.

Allegro actualmente está conformado por más de 120 talentosos alumnos que participan como bailarines cantantes, músicos y staff, el cual se caracteriza por ser un espectáculo de calidad profesional con mensajes positivos y parte esencial en la formación integran de los alumnos.

DATO:

Este proyecto artístico inició en 1982 y cuenta con más de 25 años de conciertos, quien ha representado al Tecnológico de Monterrey y México en diversos escenarios nacionales e internacionales