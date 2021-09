Ana Valeria González expondrá su obra en Design Week México

Ana Valeria González, estudiante de la Universidad La Salle Chihuahua (Ulsa), del noveno semestre de la Licenciatura en Diseño fue seleccionada entre los 10 primeros lugares a nivel nacional en la categoría Ilustración para participar en la 13ª edición de Design Week México en octubre próximo.

Desde 2009, Design Week México ha sido una organización que promueve y contribuye a la escena local del diseño. Cada año a través de su programación, propicia el análisis y la reflexión en torno a retos locales con relevancia global desde la perspectiva del diseño, siendo su misión compartir y empoderar al diseño socialmente responsable como un agente de cambio económico, social y cultural, que mejora la calidad de vida promoviendo la innovación y la sana competencia.

“La ilustración tiene como concepto honrar nuestra cultura mexicana y su importancia en nuestro día a día. No se habla de cultura mexicana sin su música, por ello decidí ilustrar a Rafael Méndez, el mejor trompetista del mundo, que luchó arduamente hasta conseguir su sueño, levantando a la par la Bandera mexicana. De su trompeta se liberan frases y colores revolucionarios, los cuales nos motivan a luchar por lo que más amamos”, informó la alumna.

Foto: Cortesía | Ana González

Todo empezó cuando la arquitecta Cecilia Miranda (docente Ulsa), la animó a entrar al concurso #Comex Trends 2021, donde, señalan, apuestan por la alegría, el bienestar y los buenos tiempos a pesar de que el presente inmediato se respira desafiante, manteniendo arriba el estado de ánimo, siendo su prioridad. Comex se da a la tarea cada año de crear, en conjunto con profesionales de diferentes ámbitos, tendencias de color que provoquen sensaciones positivas en las personas y las hagan sentir mejor.

“En ese entonces estaba muy ocupada realizando otros proyectos, por lo que estuve al borde de no concursar. ¡Gracias a Dios, una tarde me animé a hacer la ilustración! sin imaginar lo que vendría, lo mandé y tiempo después recibí un mensaje, ¡había quedado entre los seleccionados para la siguiente ronda! Lo que significaba que iba a pintar la ilustración, entonces la ULSA me brindó un espacio para plasmar la obra, esto para mí ha sido un gran honor y logro que me llevó 16 días de trabajo, siendo una experiencia única que me encantaría repetir. Horas de dedicación, dieron un gran resultado, que me llenó de satisfacción”, dijo.

“Sin embargo, la aventura no acabo ahí. Ahora era el momento de la siguiente etapa, ¡estaba ansiosa! Pasó el tiempo, esperé, y quedé entre los ganadores finales para exponer en Design Week. Increíble, mostrar mi obra al lado de los mejores diseñadores, y pensar que yo estaba dentro. Se cumplió mi sueño. El horizonte y mis metas se ampliaron, mi deseo, es seguir creciendo y experimentando en este mundo del diseño”.

FRASE: “La pasión nos caracteriza, la resiliencia nos acobija y la alegría nos mueve”.